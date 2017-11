A Sassari Contro la violenza sulle donne un mese di eventi

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il sindaco Nicola Sanna e la presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi hanno deciso di promuovere una serie di eventi che coinvolgeranno anche le altre istituzioni, le scuole, le associazioni e la cittadinanza perché «l'attenzione su questo tema resti alta sempre e non si concluda in una sola giornata».

Si inizia il 24 novembre, quando dal terrazzo di Palazzo Ducale sarà calato un drappo rosso per dire No alla violenza di genere e per ricordare che ancora oggi molte donne sono vittime di aggressione fisica, sessuale, psicologica ed economica fino al femminicidio, spesso per mano del marito, del compagno, di un amico, di un parente o di un conoscente.