Federico Pacifici dal set a Sassari per un workshop esclusivo

Sassari, a scuola di recitazione con Federico Pacifici

Il 2 e 3 dicembre l’attore di cinema e tv arriva a Sassari con un workshop per attori e appassionati Imparare i trucchi e i segreti dell’arte della recitazione con un nome eccellente: comincia in questo modo il terzo anno di “FormAttori di Tribù”, il ciclo di workshop sullo spettacolo firmati da ArtsTribu, che quest’anno porterà a Sassari Federico Pacifici, attore di cinema, teatro e televisione.

Attore poliedrico e di lunga esperienza, Pacifici è reduce dalla fiction Rai “Non Uccidere”, al fianco di Miriam Leone.



Ma non solo: è stato impegnato in ruoli di primissimo piano in film come “Il passato è una terra straniera”, “Diaz”, “La corsa dell’innocente”, “BORIS il film”, e ha partecipato a produzioni internazionali come “The Bourne Identity”. A Sassari Pacifici affronterà con gli allievi un percorso intensivo di due giorni nel quale, attraverso esercizi singoli e di gruppo, porterà ogni allievo a prendere consapevolezza con l’ascolto, la padronanza dello spazio, la relazione con l’altro, strumenti fondamentali per il lavoro dell’attore.



Il workshop, che l’Associazione ArtsTribu porta avanti con il patrocinio del Comune di Sassari e la collaborazione fondamentale di partner come Via Roma 105, Il Vecchio Mulino, Libreria Koiné e DomoRuja, è aperto a tutti coloro che desiderino partecipare e misurarsi in quella che sarà un’esperienza eccezionale ed intensa.



Il numero dei posti è limitato, le iscrizioni sono già aperte al numero 3460975646 e alla mail info@artstribu.it.



Chiusura iscrizioni il 20 Novembre. Per conoscere il programma di questo e degli altri seminari visitate il sito www.artstribu.it.