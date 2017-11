Catodo Ibrido: prendetevi cura dei vostri occhi e dell'ambiente!

una lampadina innovativa

Venerdì 10 novembre si è tenuta a Cagliari un'interessante presentazione di, già presente sul mercato prodotta da- azienda che collabora con, l'azienda sarda che vende energia elettrica.Sapevate che la luce influenza la nostra salute?Il Dottor Alexander Wunsch, esperto di fama mondiale di fotobiologia, svela i danni per la salute dell'illuminazione.I LED sembrano avere tanti vantaggi: li abbiamo accolti nelle nostre case perché risparmiano energia, ma non sappiamo che hanno molte proprietà che danneggiano la nostra salute.Sono dannosi per la salute mentale, ormonale, ma soprattutto pericolosi per la vista.Nel video che segue conoscerete La Lampada a Risparmio Energetico: CATODO IBRIDO.