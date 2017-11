Il Concorso Letterario "Noi e gli altri" del Cif Sestu arriva alla sua IV edizione. Ci arriva pieno di entusiasmo e carico di novità. Già negli anni precedenti il concorso si avvaleva della collaborazione della rivista online Mediterranea, che dopo la proclamazione ufficiale, pubblica poesie e racconti vincitori, contribuendo così a divulgare maggiormente il lavoro dei vincitori. Quest'anno il magazine Mediterranea Online si affiancherà ad un altro media partner: il quotidiano Il Minuto – Notizie mediterranee (Il primo quotidiano online in lingua sarda e italiana), che selezionerà a sua discrezione per una pubblicazione sul quotidiano le poesie in sardo che riterrà più meritevoli.

Si tratta dunque di un'ulteriore selezione, visto che la redazione de 'Il Minuto' pubblicherà le poesie in sardo non necessariamente tra le vincitrici, ma tra tutte le opere in gara. Una sorta di concorso nel concorso che speriamo dia un ulteriore slancio alla poesia in lingua sarda. Un'altra novità riguarda i premi. Ovviamente targa per i vincitori e pubblicazione in antologia, come di consueto l'antologia raccoglie le opere vincitrici e una selezione di altri lavori ritenuti meritevoli di pubblicazione. A tutto questo si aggiungono tre buoni premio del valore di 50 euro, uno per ogni vincitore di categoria, spendibili in libri presso la Libreria Miele Amaro di Cagliari. Il Cif Sestu è particolarmente felice di questa nuova collaborazione, perché la Libreria Miele Amaro della bella via Manno è uno dei luoghi di Cagliari forse più amati dagli amanti della lettura. A allora perché partecipare al Concorso Letterario "Noi e gli altri" del Cif Sestu? Perché è facile e gratis! Basta inviare una mail a concorsoletterariocifsestu@gmail.com con in allegato la vostra creazione ed è tutto quello che dovete fare! Perché è creativo! Potete scrivere una poesia in sardo, in italiano o un racconto … Il tema è libero e potete lasciar correre la vostra fantasia, lasciandovi ispirare dal mondo che vi circonda. Perché è ricco di premi! Pubblicazione in antologia e su riviste online di grande seguito e prestigio e 50 euro di libri, che sono sempre bei regali da ricevere! Soprattutto quando a sceglierli siete voi!! E allora non vi resta che partecipare e inviare il vostro racconto o poesia entro il 16 marzo 2018! Affrettatevi, che pare lontano, ma il tempo corre veloce e questa è un'occasione da non perdere! Vi aspettiamo! Cif Sestu