E.JA Energia: intervista a Mauro Montaldo

Quando far nascere e crescere un progetto in Sardegna è un valore aggiunto. Quando la dedizione ed il sacrificio sono alla base dei buoni propositi per raggiungere l'obiettivo. Quando essere bravi ed onesti in quello che si fa è più importante che essere i Numeri 1. Quando lavorare e vivere nel territorio sono e devono essere complementari.



Tutto questo e molto altro lo spiega bene il giovanissimo presidente di E.ja Energia , Mauro Montaldo , in questa intervista dove racconta la sua azienda, il suo legame con questa terra e quanto conta non dimenticare mai di essere sardi.