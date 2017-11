Sardegna bellissima: non solo d'Estate

Siamo nel pieno dell'autunno, ormai, e ancora scorriamo sui social foto di bagni al mare, strabilianti mattine di sole che invitano a distendersi su una spiaggia e approfittare della fortuna di vivere tutto l'anno in una terra circondata dal mare e benedetta da un clima quasi sempre mite.Eh si, è davvero una benedizione vivere qui! Ma c'è di bello che chiunque può godere di questa fortuna, in qualsiasi periodo dell'anno,Se non l'avete mai fatto potetescegliere uno deiche vi permetteranno di scoprire un'isola meravigliosa in tutte le stagioni.Il mare e le spiagge sono solo una parte delle sue bellezze, la sua storia conservata nella terra, le tradizioni, usi, costumi sono la sua faccia più autentica.

Autunno in Barbagia

Carnevale

Da settembre in poi potrete partecipare a tantissime sagre dedicate al territorio e alla cultura. Tra le manifestazioni più importanti c'è di certo: 4 mesi dedicati a conoscere il cuore della Sardegna e l'occasione per assaporare la buonissima cucina tipica.Da non dimenticare illegato a riti antichissimi vi lascerà senza parole, soprattutto perché alcuni paesi ne conservano una memoria quasi incontaminata.Allora che aspettate? Venite in Sardegna: c'è tanto da scoprire, non solo d'estate!