Ritorna l’evento annuale con MEDIEVALIA DI SARDEGNA, la rievocazione storica organizzata dal Gruppo storico Medievale di Norbello in collaborazione con Commenda Sarda di "Santa Maria de su Templu" del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio di Gerusalemme O.N.G. e le Associazioni locali.



La manifestazione dell’11 Novembre sarà divisa tra Norbello e i ruderi dell’antico Villaggio di Sella ove sorgeva l’omonimo castello. Il programma ricco avrà inizio presso la Biblioteca Comunale dalle ore 10.00 dove di discuterà della "La Presenza Templare in Sardegna" e quale luogo migliore se non Norbello? Il paese dei Cavalieri Templari nel cuore della Sardegna.





Farà gli onori di casa Raffaele Manca, seguiranno gli interventi di Pierpaolo Piras, Massimo Rassu, Stefano Sau, Paola Melis con la chiusura del Gran Priore d'Italia Paolo Nicola Corallini Garampi. Al termine della discussione i presenti verranno guidati, insieme ai Cavalieri del Tempio, in una visita alla Raccolta Archeologica e alla Chiesa Templare di Santa Maria della Mercede.



Ma il meglio della manifestazione inizia alle ore 14.30, ci trasferiremo tutti in abiti d’epoca nel piccolo borgo di Domusnovas Canales, da qui in sfilata con cavalieri e dame ci sposteremo verso le rovine del Castello di Sedda dove sorgeva l'omonimo villaggio medievale. Qui potrete assistere alla cerimonia del giuramento dei Cavalieri Templari, secondo un rito vecchio di secoli. La particolarità di quest'anno riguarda il pubblico, daremo la possibilità a chi lo desidera, di partecipare come figurante, per maggiori informazioni contattaci, per mail cssonlus@hotmail.com, attraverso facebook @gruppostoricomedievalenorbello, o ancora al 3480683840, 3467315194.