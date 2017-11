Autunno in Barbagia 2017: tutte le date

Dal 1 Settembre al 17 Dicembre , torna la fortunata manifestazione Autunno in Barbagia , che ogni anno attira curiosi e turisti da ogni parte dell'isola ma non solo.



Sono ben 32 i paesi che quest'anno racconteranno le proprie storie, la propria cultura , fatta di tradizione , folklore , arte , ma anche e sopratutto di enogastronomia , in un connubio che ha già avuto un grande successo nelle passate edizioni, e che quest'anno si ripropone più vivo che mai.



Da questa edizione quattro nuovi paesi entreranno a far parte del circuito ( Ottana, Orotelli, Oniferi, Ortueri ) arricchendo il percorso barbaricino con le loro caratteristiche e specialità.



" Conosci il Cuore della Sardegna? " E' questo il claim scelto quest'anno, un invito rivolto a chi non avesse ancora avuto il piacere di scoprire questo affascinante territorio, ma anche per coloro che vogliano approfondirne la conoscenza, alla ricerca dei segreti e degli antichi saperi che contraddistinguono il cuore della Sardegna.





Come sottolineato dall'organizzazione, "in Autunno la Sardegna presenta i molteplici volti della sua identità, dalle origini lontane nel tempo e da una natura che ha educato a vivere all’insegna della libertà sconfinata e dell'indipendenza fra le balze dei monti e nelle campagne quasi deserte, dove l’ospitalità è un valore assoluto "



Di seguito tutte le date:



Settembre - Capudanne :



Bitti 1 - 2 - 4

Oliena 9 -10

Dorgali 16 - 17

Sarule 16 - 17

Austis 23 - 24

Orani 23 - 24

Lula 30

Tonara 30



Ottobre - Santugainu



Lula 1

Tonara 1

Gavoi 7 - 8

Meana Sardo 7 - 8

Onanì 7 - 8

Orgosolo 14 - 15

Lollove 14 - 15

Sorgono 21 - 22

Belvì 21 - 22

Aritzo 28 - 29

Ottana 28 - 29



Novembre - Santandria



Mamoiada 3 - 4 - 5

Desulo 3 - 4 - 5

Nuoro 11 - 12

Tiana 11 - 12

Olzai 18 - 19

Atzara 18 - 19

Ollolai 25 - 26

Orotelli 25 - 26



Dicembre - Nadale



Gadoni 2 - 3

Teti 2 - 3

Oniferi 2 - 3

Fonni 8 - 9 - 10

Ortueri 8 - 9 - 10

Orune 16 - 17

Ovodda 16 - 17





Info e programmi aggiornati su Come sottolineato dall'organizzazione, "in Autunno la Sardegna presenta i molteplici volti della sua identità, dalle origini lontane nel tempo e da una natura che ha educato a vivere all’insegna dellae dell'indipendenza fra le balze dei monti e nelle campagne quasi deserte, doveDi seguito tutte le date:Info e programmi aggiornati su cuoredellasardegna.it