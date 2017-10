Ma… donne da il via alla seconda edizione di Comunicare l'Ambiente

Non è mancato anche quest’anno il patrocinio gratuito del Comune e della Provincia di Sassari e il patrocinio del Laboratorio del Sapere, il quale ha saputo coinvolgere gli studenti dell’Istituto Europa e dei corsi serali dell’I.T.I. Angioy.



Sono stati infatti due studenti, Bruna Serra e Roberto Guidi, i primi ad aderire al Progetto Lettura che li ha visti protagonisti nella interpretazione del testo elaborato dallo scrittore Antonio Strinna, liberamente ispirato al libro La Tavola Periodica di Primo Levi: protagonista della narrazione il Sodio (Na).

La manifestazione Comunicare l’ambiente ha mosso i primi passi, con l’appuntamento dal titolo Sardegna: terra di stagni, lo scorso venerdì 20 ottobre, con la conferenza del nuovo ciclo dedicato alla memoria di Rina Monti, prima donna accademica del Regno d’italia.



Il prof. Sergio Ginesu, geologo dell’Università di Sassari, ha fatto da padrone di casa in qualità di moderatore, aprendo i lavori dell’appuntamento dal titolo “Sardegna: terra di stagni”.



Ad intervenire la prof.ssa Corinne Corbau, dell’Università di Ferrara insieme al presidente dell’associazione RAPACICAPACI, Nando Muzzu.

La prima ha illustrato le principali problematiche delle lagune costiere, per altro oggetto delle sue ricerche da tempo, il secondo ha esposto le possibilità di sviluppo economico che il territorio anche lacustre, offre partendo proprio dalla tutela ambientale.



L’incontro si è concluso con la degustazione di tisane e biscotti alla vaniglia e cannella preparate dell’erborista In Herbis Salus di Luisa Carta, sita in via dei Mille; mentre le associazioni Occhi di Falco e RAPACICAPACI hanno dato ai presenti l’opportunità di vivere l’esperienza del battesimo del guanto, i quali hanno provato l’emozione di veder posare sul proprio guanto il falchetto Asterix e la gufetta Kion, rapaci nati e cresciuti in cattività e per questo abituati a tornare dai loro proprietari dopo aver volato.



Un'altra importante iniziativa promossa dal Laboratorio dei Saperi sono, infatti, le Passeggiate dell’Ambiente a cui tutti sono invitati ad aderire chiamando 3482539154. I percossi proposti dalla presidente Monica Aru e Nando Muzzu saranno realizzati sul territorio di Sassari. I primi ad essere programmati sono quelli presso il Parco di Bunnari e quello in zona La Crucca, i quali offrono due orografie diverse e al contempo, occasione uniche per conoscere due realtà poco note alle nostre comunità.