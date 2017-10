A Sassari le gesta e i costumi del Medioevo Con la Giostra della Torre

Nel primo pomeriggio si sono dati appuntamento a Palazzo Ducale, dove, dopo i saluti del sindaco Nicola Sanna, nella sala consigliare è stato estratto l’ordine con cui gli sbandieratori si sarebbero sfidati in piazza santa Caterina. Ospiti di eccezione quest'anno sono stai i figuranti del gruppo medievale di Ardara.

La Giostra della Torre è solo una parte di un progetto socio-culturale che vuole rafforzare i rapporti tra gli abitanti dei quartieri cittadini, per l'occasione costituiti in quattro “rioni” di Thathari (centro storico e san Giuseppe ottocentesco), Lu Monti (Monte basso e alto, Sassari 2, san Francesco e Logulentu), Scala di Giocca Mulinu a Ventu (Carbonazzi, Sacra Famiglia, centro ecologico e Bunnari) e Silki (Monserrato, Rizzeddu e Porcellana). Lo scopo è anche quello di sviluppare una conoscenza della propria storia e lingua e un'attenzione verso un ambiente più sano e vivibile.

I 150 figuranti vestiti in abiti d'epoca hanno sfilato nel cuore medievale di Sassari: via Carlo Alberto, l'emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via Pais, piazza Mazzotti, via Duomo, via Turritana, via Gino Porqueddu per arrivare in piazza santa Caterina. Qui si è tenuto il palio degli sbandieratori della Città dei Candelieri.