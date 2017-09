NaturaBio riapre la sua Fattoria Didattica

L’unico modo per conoscere l’origine degli alimenti che tutti noi consumiamo quotidianamente è vivendo in prima persona la campagna: è questo il credo di NaturaBio, azienda agricola di Alghero che ha pensato a una serie di laboratori didattici per spiegare ai più piccoli cosa sono il ciclo delle stagioni, la biodiversità e i metodi di coltivazione biologica (ma non solo).



Ai suoi visitatori NaturaBio offre due opzioni: un percorso da mezza giornata (dalle 9:00 alle 12:00 circa), comprendente colazione di benvenuto, attività all'aperto e degustazione; un percorso da giornata intera (dalle 9:00 alle 16:00 circa), comprendente colazione di benvenuto, attività all'aperto, laboratori didattici, pranzo e giochi.

Per venire incontro alle esigenze di genitori, insegnanti e dirigenti scolastici, NaturaBio permette di modificare i suoi laboratori didattici. È inoltre possibile richiedere la creazione di percorsi tematici ad hoc, per decidere in tutta libertà quali argomenti affrontare durante la visita all'azienda agricola.Visto il successo degli anni precedenti, con l'anno scolastico 2017/2018 l'offerta della Fattoria Didattica si espanderà ulteriormente. Alle visite in azienda si aggiungeranno interventi a scuola su temi specifici (la stagionalità dei prodotti, per esempio), condotti dagli operatori di NaturaBio.Al termine di ogni intervento, la cui durata sarà di circa due ore, sarà inoltre fornita agli alunni una merenda sana e deliziosa.La fattoria didattica NaturaBio si prospetta come un’esperienza indimenticabile, appassionante come un viaggio e divertente come un gioco.Percorsi previsti per l'anno scolastico 2017/2018:- Dal grano al pane- Dal grano alla pasta- Dal grano ai dolci tipici- Dalle mandorle ai sospiri- Dalle mandorle agli amaretti- Dai freschissimi alle trasformazioni agroalimentari- Dalla frutta ai gelatiPer maggiori informazioni:Azienda Agricola NaturaBioLoc. Guardia Grande, 62 07041 Alghero (SS)Tel. 079 919204 – Cell. 345 4543979info@naturabio.it www.naturabio.it