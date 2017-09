A scuola di teatro, a Sassari una nuova occasione per imparare i segreti della scena

A teatro come a scuola, in un percorso, della durata di un anno, per imparare trucchi e tecniche del palcoscenico, in un clima di divertimento e scambio comune.



E’ questa l’idea che sta alla base di ScuolaTeatroTribù, la nuova proposta formativa dell’Associazione ArtsTribu di Sassari, con il patrocinio del Comune, che a partire dal 28 Settembre al Teatro Ferroviario darà inizio al suo primo anno di attività.



I corsi, aperti a persone di tutte le età, saranno seguiti da tre docenti d’esperienza: Michele Vargiu, attore e autore teatrale sassarese impegnato su tutto il territorio nazionale, Federica Seddaiu, attrice di origini sarde proveniente dall’accademia Silvio D’Amico di Roma e Luca Losito, attore e regista con alle spalle collaborazioni con Ivano Marescotti, il Teatro Stabile della Sardegna, un titolo di campione italiano di improvvisazione teatrale e varie esperienze cinematografiche.





All'interno del corso, da ottobre a giugno, gli allievi affronteranno un percorso fatto di scoperta, consapevolezza e azione, nel quale apprenderanno le basi degli strumenti fondamentali del mestiere dell'attore: tecnica vocale, dizione, interpretazione, movimento scenico, improvvisazione, senza trascurare alcune nozioni fondamentali e indispensabili di storia del teatro. Alla base degli insegnamenti impartiti dal corso vi è una priorità: quella del divertimento, inteso come gusto della scoperta, piacere dello stare insieme e della pratica, costante, del "gioco" scenico. Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì fino al mese di giugno, nel quale gli allievi si cimenteranno in uno spettacolo conclusivo.



L’appuntamento con la prima lezione è per Giovedì 28 Settembre alle ore 20. Per tutto il mese di Ottobre inoltre sono previste lezioni di prova, gratuite per tutti coloro che vogliano provare sulla loro pelle l’esperienza del teatro.



Il programma della scuola è disponibile al sito

www.artstribu.it/scuoladiteatro

