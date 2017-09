Prendiamoci tempo per dire Grazie!

Sono arrivata in questa redazione 5 anni fa. Se ci penso mi sembra ieri. La sedia accanto a quella di Rita per imparare il mestiere. Nello schermo del suo computer c'era un gatto, lo ricordo bene. "Le piacciono i gatti?"

"Dammi del tu, no non mi piacciono".



Inizia così la mia esperienza nella redazione di SardegnaEventi24.it dove un sogno germogliava piano nelle mani di un'ombroso direttore responsabile.

"Qui si fa citizen journalism"

"Fallo bene, cura le immagini, gratifica i reporter"

Grazie

mi diceva. Ed io che non avevo idea di cosa fosse, mi mettevo a studiare e ad imparare finché quel sogno non è divenuto anche un po' mio. Tanto mio.Fino a tardi a pubblicare gli eventi della Sardegna. Non mi stancavo mai.. Simone arricchiva ogni giorno l'idea, la ampliava, la rendeva unica e speciale. La curava come si cura un figlio. Perché i sogni sono come i figli e amandoli li rendi speciali. SardegnaEventi, il suo germoglio e ciò che è adesso è speciale, perché ha mantenuto fede al sogno, alla speranza, alla profonda convinzione che far nascere e crescere un progetto così in Sardegna abbia un valore diverso; privilegio e sacrificio si coniugano nel lavoro e nella volontà.Ci abbiamo creduto così tanto che oggi ci crede un'intera community . Reporter, utenti, lettori, affezionati sostenitori che, ormai, ci chiamano per nome, perché è bello essere in tanti ma è anche bello sentirsi "vicini", "partecipare".E allora ci fermiamo un attimo per dire "A chi ci crede, a chi partecipa, a chi ci chiama per nome: "".Ed io? Io prometto di fidarmi dei sogni.