L'Antichissima Festa della Madonna della Salute di Masainas

Dal 29 Settembre al 03 Ottobre a Masainas si rinnova la festa religiosa e civile in onore della Madonna della Salute. La Festa è un rito religioso di antichissima tradizione, la prima testimonianza risale al 1856, e oggi si configura come una delle feste più importanti sul territorio sulcitano.

Settembre è

caburani

è il capodanno dell’anno agrario e ottobre

mes’e laramini

è il periodo della concimazione e delle prime piogge

: la nuova stagione agricola. Interessante notare come i festeggiamenti alla Vergine agli inizi di ottobre hanno inizio alla fine delle attività della Vendemmia che, a Masainas e nei paesi vicini impegnano gran parte della popolazione, per lavoro, per hobby o per tradizione familiare.

Il Simulacro della Vergine viene ricoperto da una veste adornata di ori, dono di ex voto dei lavoratori, contadini e fedeli di tutto il Basso Sulcis, in occasione della processione che percorre le vie principali del Paese. L’evento viene accompagnato da numerosissimi pellegrini, dai suonatori di launeddas e dai gruppi folk che con i propri costumi tradizionali sfileranno in onore della Madonna.

Le ricerche effettuate negli archivi diocesani evidenziano due date importanti:

• la prima risale al 1856 quando venne effettuato l’inventario dei preziosi ed emergono alcuni oggetti d’argento e d’oro appartenenti alla statua della Vergine della Salute;

• la seconda segnalazione documentata risale al 1905, quando il parroco in data 2 ottobre scrive “Processione solenne e due benedizioni solenni di sera per la Beata Vergine della Salute”. La stessa annotazione si trova nella relazione delle messe celebrate nel 1906. Per la Processione solenne l’offerta fu di 10 lire e per le due benedizioni solenni di 5 lire”.

Ancora oggi il rito è un evento atteso nel territorio del Sulcis che oltre a richiamare i numerosi fedeli si configura come una manifestazione importante sotto l’aspetto turistico in quanto consente di conoscere il territorio e la sua autenticità grazie ad un evento storico e di antica tradizione.