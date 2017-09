Grande successo per Isole che Parlano 2017

Si è conclusa la XXI edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano che si conferma una manifestazione di successo sia per la proposta culturale originale e alternativa - in grado di attirare l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, ma anche di un pubblico sempre più numeroso legato al turismo culturale - sia in un'ottica di prolungamento della stagione turistica nei territori coinvolti dal progetto. Filo rosso di Isole che Parlano è come sempre la capacità di coniugare in modo unico natura e turismo, attraverso una proposta culturale innovativa e di respiro internazionale posta in costante dialogo con la tradizione sarda.

Il forte vento di questi giorni ha purtroppo impedito di raggiungere, ieri, l'Isola di Spargi e Cala Corsara che avrebbe dovuto ospitare l'atteso concerto Gli Spargiani che si è, invece, svolto nell'altrettanto incantevole cornice della spiaggia di Palau Vecchio dove un pubblico attento e irriducibile ha sfidato la pioggia - caduta fino a pochi minuti prima dell'inizio del concerto - per ascoltare le splendide voci di Iva Bittova - che ha dato vita a una performance in bilico tra improvvisazione e rielaborazione di brani tradizionali, segnata dalla continua ricerca di teatralità e di una comunicazione con il mare - e, a seguire, di Synne Sanden, protagonista dell'ultimo appuntamento Saluto al mare, in cui la voce raffinata della cantante norvegese, caratterizzata da un vibrato estremamente espressivo al servizio di composizioni avant-pop eleganti ed evocative, ha dato vita a un concerto intimo in formato unplug.

La settimana di Festival si è aperta come di consueto con Isole che Parlano...ai bambini - spettacoli e laboratori dedicati al pubblico più giovane della manifestazione curati da Alessandra Angeli - che ha coinvolto circa 100 bambini nell'arco dei tre giorni e che anche quest'anno ha proposto con successo attività ispirate a un approccio educativo consolidato, basato sul gioco, il divertimento e il rispetto reciproco, in cui ai giovani vengono dati strumenti espressivi alternativi per manifestare la propria creatività.

Nell'arco dei sette giorni di manifestazione, si sono susseguiti sui "palchi" - spesso naturali e inseriti in contesti paesaggistici e storici di grande fascino e valore, basti pensare a Cala Moresca, Cala Martinella o, ancora, la Tomba dei Giganti "Li Mizzani" e la Chiesa Campestre di San Giorgio - ospiti internazionali del calibro di Vladimir Václavek e Iva Bittova - insieme in un concerto che ha aperto la serata di sabato con un’elegante carrellata dei loro successi tratti dall’album Bilé Inferno e dal loro ultimo lavoro discografico At Home - il trio norvegese dei Chili Vanilla, Georgios Xylouris e Jim White, membri del duo Xylouris White che, sempre nella serata di sabato, ha incantato il pubblico di Piazza Fresi con la sua sorprendente commistione di musica tradizionale cretese e punk ed è stato anche protagonista della master class contestualizzata nella campagna di San Giorgio in un perfetto connubio tra riflessione culturale e conoscenza del territorio.