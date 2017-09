 Niccolò Fabi a Tharros ha chiuso magnificamente i concerti di Rete Sinis 2017

Uno splendido spettacolo quello di Niccolò Fabi, e il suo Tour “Diventi Inventi 1997-2017” che si è tenuto sabato 19 agosto 2017 presso Area Archeologica dell’anfiteatro di Tharros.



Il Concerto, unica tappa in Sardegna, organizzato da SEM Organizzazione, inserito nella rassegna “Pop ad Impatto Zero – Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2017″, ha chiuso il il cartellone dei grandi eventi Rete Sinis 2017 .



Una tournée estiva partita a giugno e che andrà avanti fino a novembre nei più importanti palchi italiani per festeggiare i primi vent’anni di carriera del cantautore romano.



Niccolò Fabi, al centro del palco, con il suo banjo, ringraziando il pubblico per essere presente, dopo l’esecuzione del suo primo pezzo “Il Giardiniere“, la canzone che dava il titolo al suo primo album vent’anni fa, ha presentato i suoi musicisti tra gli applausi del pubblico: “Accanto a me, alla batteria, Filippo Cornaglia, alla chitarra David Nerfat, alle tastiere e al basso Matteo Giai, alla mia destra il cantautore Alberto Bianco. Buon divertimento a tutti”.

“Quando il posto dove si suona è così grande come personalità – continua un Fabi emozionato – non è semplicissimo trovarsi subito a proprio agio, perché è come se tutto ciò che ci circonda fosse il protagonista, non noi che suoniamo, non voi che ascoltate. Quindi, quello che faremo insieme, durante questa serata, oltre a farvi ascoltare le nostre canzoni, è trovare il nostro ruolo all’interno di questa bellezza che ci circonda”.



Il pubblico lo sostiene, con tutta la carica di circa 2000 presenze, e l’artista prosegue con una canzone che ha dato il titolo all’ultimo album che si chiama “Una somma di piccole cose”. A seguire “Filosofia Agricola”, e ancora “Solo un Uomo”, la canzone che dava il titolo ad un album uscito nel 2009.

Fabi polistrumentista, prosegue, alternando chitarra a Piano, con “La promessa”, “Non Vale Più” e “Dieci Centimetri” dal disco Sereno a Ovest, forse l’album che è passato più inosservato. Continua rimanendo negli anni 90 con 2 canzoni psichedeliche, conflittuali e cromatiche: “Il sole è blu” e “Rosso”, con le fasce colorate blu e rosse dei riflettori puntati sul cielo stellato dell’Anfiteatro naturale, nell’antica città fenicio-punica nel cuore della Penisola del Sinis, a vista sul mare, creando una scenografia da incorniciare.



Ancora “E’ non è”, e, a seguire “Ecco”, la canzone più difficile che il cantautore abbia mai scritto, vincitrice della targa Tenco, quale miglior album in assoluto uscito nel 2013.

Il concerto prosegue con “Le Chiavi di Casa”, “Una Mano sugli occhi”, Il Negozio di Antiquariato”, “Una Buona Idea” e “Costruire”, dove il pubblico canta con un Fabi che ringrazia, visibilmente contento ed emozionato da tanto affetto. Nella fresca serata battuta dal maestrale l’artista intona “Vento d’Estate”, poi “Offeso” del 2003 con il pubblico che non si è fatto pregare, a scandire il ritmo e andare a tempo.



Chiude il concerto con “Lasciarsi un giorno a Roma”, la canzone che da vent’anni propone per salutare il pubblico, con i suoi fan ormai tutti in piedi a cantare e ballare, in un crescendo esplosivo di volume e sonorità. “Fuori, fuori” è la frase che gridano per vari minuti i fan, con il palco illuminato solo dalle luci spia, e l’applauso diventa fragoroso, quando con l’immancabile bis, gli artisti, così tanto acclamati, rientrano e concludono, in bellezza con “Capelli” e “Mela” un magnifico spettacolo durato oltre due ore.