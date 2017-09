Poesia e convivialità per Luna Piena al Parco seconda edizione

Per il successo ottenuto dalla seconda edizione di Luna Piena al Parco, la Presidente dell’Associazione promotrice, Brunilde Giacchi, ringrazia gli enti patrocinatori, il Comune di Sassari e la Provincia, che, anche in questa occasione, hanno sottoscritto la valenza culturale e sociale della manifestazione.



Ringrazia anche tutte le tv locali e le testate online dell’attenzione che hanno avuto nel seguire e informare sulla manifestazione, le quali hanno svolto un’opera di comunicazione di primo piano pubblicando, per ogni singolo evento, articoli delucidativi sia sulle singolari e simpatiche richieste legate ad ogni appuntamento che sulla location individuata per ogni incontro.



In merito, l’associazione Ma… donne, in questa seconda edizione, si è prefissata di individuare siti un po’ fuori dagli schemi, ma sotto gli occhi di tutti: prati e giardini privati che, grazie alla cura dei rispettivi proprietari, sono il fiore all’occhiello dei quartieri dove sono inseriti e nella fattispecie “Il Prato”, traversa di via Fancello, appartenente al sig.

Tore Sanna ed “Il Giardino” di via Trieste dell’avv. Michele Torre. Entrambi hanno generosamente aperto le loro proprietà per consolidare nell’animo dei cittadini il senso del rispetto e della cura di beni ambientali che sono, unitamente ad altri siti urbani, i veri polmoni verdi del centro città.



Tra gli obbiettivi più complicati, ma raggiunto, vi è stato quello del coinvolgimento dei giovani che, inaspettatamente, hanno aderito agli incontri riportando un discreto successo, anche per la ricerca dei testi presentati tra i quali il V° canto de “L’Inferno” di Dante, che parla dell’amore tra Paolo e Francesca. Un ringraziamento particolare, quindi, ai giovani studenti delle classi serali dell’ITI Angioy di Sassari, coprotagonisti delle serate, sotto la guida delle professoresse Laura Lanza e Maria Rita Piras.



Tra gli autori sono stati letti poesie di: Aldo Palazzeschi, Torquato Tasso, Pablo Neruda, Rabindranath Tagore, Dante, Hermann Hesse, Umberto Saba, Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Garcia Lorca, Emilia Valdes, Derek Walcot, Dai Wing, Corrado Govoni, Jacques Prevert, Khaled Nazim, Costantino Kavafis, Bertolt Brecht e Gabriele D’Annunzio, Bahà’u’llàh. Tra i più noti poeti del territorio si ricordano: Gavino Puggioni, Tino Grindi, Gianfranco Melis, Antonio Galanti, Gianni Cossu, Elena Giorgini, Antonello Bazzu, Francesco Uzzanu, Cesare Mastino, Giuseppe Losito, Antonio Fiori, Elena Giannandrea, Gianni Dalia, Lina Cherchi Tidore, Marco Fois, Patrizia Valduga, Immacolata Obino e Marco Ardu.



Questi ultimi sono stati letti anche in lingua originale spagnola, persiana, logudorese e sassarese. La manifestazione tra le altre cose, ha inoltre offerto i propri spazi al socio Luca Corrias, giovane e valido scrittore, per presentare il suo primo libro di intense poesie, Configurazioni dell’Orizzonte, presentato per l’occasione dalla professoressa Maria Rita Piras.



L’atmosfera rilassata e gioviale, obiettivo principale degli incontri, ha visto tutti protagonisti, senza nessun antagonista, coinvolgendo entusiasticamente il pubblico, il quale è stato a suo volta protagonista e spettatore. Appuntamento dunque alla terza edizione di Luna Piena al Parco nata su idea originale della presidente di Ma… donne Brunilde Giacchi, la quale ha promesso di sorprenderci relativamente ai luoghi di aggregazione che intende proporre il prossimo 2018.