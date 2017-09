Daniele Silvestri coinvolge il pubblico dei grandi eventi al Parco dei Suoni

Daniele Silvestri con il concerto di sabato 22 , presso il Parco dei Suoni e Della Musica di Riola Sardo, ha inaugurato il suo tour estivo 2017, che lo porterà a esibirsi esclusivamente in teatri all’aperto dall’alto valore storico-architettonico.



Dice il cantautore romano durante una precedente intervista "Ero molto indeciso; quest’estate magari finalmente mi riposo, allora dove passarla? Meglio la Puglia? La Calabria? La Sicilia? La Sardegna? Mica facile scegliere, sono tutte bellissime...

Allora ho pensato: semplice! Me le faccio tutte! E così ho parlato con la mia agenzia di viaggi (musicali), ed ecco il risultato: le mie vacanze preferite!"



Il primo brano eseguito è "Prima di essere un uomo" , seguito da "Acrobati", dove durante l'esibizione inizia a presentare i suoi 7 acrobati: Piero Monterisi (batteria).

Gianluca Misiti (tastiere), Gabriele Lazzarotti (basso), Duilio Galioto (tastiere), Sebastiano De Gennaro (percussioni e vibrafono), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto, tromba, cori). A seguire i brani "Monetine", "Occhi da Orientale", "Pino", "Y10 bordeaux", "Le cose che abbiamo in comune", e "Che bella Faccia", dedicata a un noto personaggio politico, sulla cresta dell'onda da decenni. Dopo "Desaparecido" ringrazia i Paesi ospitanti di Riola e Cabras, assieme ai responsabili dell'organizzazione Sardegna Concerti, Rete Sinis e tutti i tecnici, per aver reso possibile la riuscitissima partenza di questo Tour.



A un'ora dall'inizio, riprende il concerto con "Quali alibi", "Precario è il mondo", "Il mondo stretto in una mano", "Domani mi sposo", Il flamenco della doccia", "La paranza", Il mio nemico", "Gino e l’alfetta", "Salirò", "Aria", "Cohiba" e "Testardo". Una serata bellissima, speciale dove gli incredibili effetti di luce, sugli artisti e sulle pietre del Parco dei Suoni, il pubblico che balla e canta le canzoni della scaletta, la coreografia dei cartoncini rossi sventolati da parte di un pubblico che è diventato con l'occasione, parte attiva del concerto, rendendolo magico e di altissima caratura, con una durata di due ore e mezzo.



Proprio sui cartoncini rossi si è espresso Daniele: "Ogni volta che vedo questi cartoncini rossi, che rappresentano quelle agende rosse ben più famose, mi stupisco ogni volta e sono felice. Perché è un esplosione di gioia che di gioia non ne da tanta, visto che di persone come quelle, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone non è che ne siano rimaste tante, o almeno è difficile vederle, sono tra i pochi italiani di cui si poteva e si può essere orgogliosi". Michele Vacca