Migliaia di persone ad Alghero per l’Akènta Day: una serata di grandi emozioni

Lo spettacolo è continuato con un video che ha mostrato le bellezze del territorio, a cui è seguito uno show di videomapping disegnato sui bastioni del molo Sanità e sull’edificio che si affaccia sul porto: una superficie di decine e decine di metri quadri diventati per l’occasione un grande schermo.

La serata è iniziata con una dedica della Cantina Santa Maria La Palma ad Alghero: un pensiero d’amore per il territorio che ha visto nascere e crescere quest’azienda e per le persone che lo vivono.

L’entusiasmo per l’Akènta Day è ancora vivo. Venerdì 21 luglio Alghero è stata il palcoscenico di un grande spettacolo tra danza, musica, video e acrobazie. Il porto della città è stato gremito dal pubblico delle grande occasioni: migliaia di persone e famiglie di residenti e turisti hanno assistito allo show dell’Akènta Magic Night dal piazzale della Banchina Dogana, dalla passeggiata Busquets e dai bastioni del centro storico che si affacciano sul porto per una notte che ha saputo regalare tante emozioni.

Una gru ha sollevato nell’aria una sfera ricoperta di stoffa rossa. Arrivata all’altezza di circa 30 metri, la stoffa è stata calata, svelando gli acrobati, posizionati all’interno della sfera stessa, tra lo stupore del pubblico, affascinato. I SONICS hanno volteggiato attorno alla sfera, incantando i presenti. La serata è continuata con il dj set e light show di, a cui è seguito un secondo show dei SONICS e la musica e l’intrattenimento die la cantante

Per concludere in bellezza, intorno alla mezzanotte c’è stata la gradita sorpresa di un piccolo spettacolo pirotecnico: il cielo sopra Alghero è stato illuminato da dei fuochi d’artificio, per celebrare la conclusione di una giornata di spettacolo ed emozioni.

L’iniziativa ha suscitato tanto entusiasmo, sottolineando ancora una volta come Alghero si presti a grandi eventi capaci di suscitare tante emozioni.

L’Akènta Day è un evento ideato e organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma vuole per fare un regalo alla città di Alghero e a un’isola intera. L’appuntamento, curato dalla direzione artistica di Marco Sanna per Visual Consulting, è stato realizzato con il patrocinio di Comune di Alghero, Fondazione Alghero-META e la collaborazione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Centro Commerciale Naturale, Consorzio Riviera del Corallo e altri sponsor privati. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito www.akentaday.it e la pagina Facebook Cantina Santa Maria La Palma.