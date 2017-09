Michele D’amore: quattro tappe in Sardegna per presentare il suo ultimo libro Fronte del Fuoco

Dopo la Lombardia, il Veneto, la Puglia, la Basilicata e la Toscana, il tour di presentazione di Fronte del Fuoco approda in Sardegna, terra d’origine dell’autore Michele D’Amore e luogo di ambientazione del libro. Romanzo dal taglio verista e autobiografico (Michele è volontario antincendio della Protezione Civile in Sardegna),



Fronte del Fuoco pone l’obiettivo all’interno dei mezzi di emergenza che, ogni anno, corrono a sirene spiegate su strade statali roventi, diretti verso incendi da domare.



La vita dei volontari, le motivazioni, la passione: attraverso una prosa ritmata e una narrazione in presa diretta, Michele D'Amore racconta l’Italia che combatte le fiamme, mettendo in primo piano le vicende dei volontari dell’antincendio boschivo durante la stagione dei roghi.



Quattro gli appuntamenti con l’autore che darà vita a delle vere e proprie performance di letture, musica e canzoni avvalendosi della collaborazione di alcuni artisti locali: La prima tappa, martedì 1 Agosto 2017 in Piazza Due Palme a Palau, città natale dello scrittore. Dalle 22.30, Michele D’amore presenterà il libro accompagnato dalle musiche di Nicola Casano e dalla voce di Mario Spanu.



La seconda tappa sarà ospitata al Bar Zodiaco di Arzachena giovedì 3 Agosto 2017 alle ore 19.00, dove l’autore verrà affiancato dalla chitarra di Fabio Orecchioni, dal violino di Luca Agnello e dalla voce di Giuseppe Mele.



Martedì 8 Agosto 2017, ore 21.00, l’autore presenterà il libro al Bar Salato del Villaggio Stazzo Pulcheddu, mentre la quarta tappa, giovedì 10 Agosto, vedrà l’autore di nuovo a Palau, al Bar Il Grillo, nonché uno dei luoghi protagonisti del romanzo, accompagnato dalla chitarra di Nicola Casano e dalla voce di Mario Spanu. L’appuntamento è alle ore 20.00. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e aperti al pubblico.