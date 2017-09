Costa est della Gallura: quanto è bella e come raggiungerla!

Anche la Civiltà Nuragica (1800-238 a.C.) si espanse in questo tratto di costa Gallurese, caratterizzato da vaste piane, porti naturali ed impervi promontori granitici sui quali costruire i propri edifici di avvistamento, di culto o funerari. Furono però i fenici a fondare il primo nucleo urbano, nel stesso sito in cui è ubicata l'attuale città di Olbia, la loro unica colonia dell'area nord-orientale dell'isola.

La nascita documentata del centro viene datata comunque tra il IV ed il III secolo a.C.

, a tale periodo risale il granito di S'Imbalconadu (visibile nel Museo Sanna di Sassari), nel quale compare il simbolo della divinità punica Tanit. I pochi resti di questo primo insediamento urbano giacciono attualmente sotto la parrocchiale di San Paolo, vicino al Corso Umberto I.

Ecco qualche indicazione su meravigliose spiagge e località:

Le spiagge a nord, la costa ed i siti archeologici di Olbia

In corrispondenza del villaggio turistico di Bados, arrivando da Golfo Aranci e dopo Cala Sassari, si stende la spiaggia omonima, che segna l'inizio del litorale di Olbia. Il Lido Pittulongu, che si trova ad un paio di chilometri a sud della spiaggia succitata, è molto frequentato dagli abitanti di Olbia, dato che dista solo otto chilometri dal centro cittadino. Poco distante dalla spiaggia è indicato il pozzo nuragico di Sa Testa e alla sinistra dell'arenile si scorge la Punta di Filio, il piccolo promontorio che segna l'ingresso della darsena dove sorge la stazione marittima di Olbia. Prima d'inoltrarsi nel centro abitato, uno svincolo a destra indica la zona di Cabu Abbas, nella quale sorge un imponente struttura nuragica con annesso un pozzo sacro in esemplare stato di conservazione.

Le spiagge a sud di Olbia

Olbia - San Teodoro

Dal cavalcavia all'uscita di Olbia si può imboccare la strada per San Teodoro (dir. Nuoro) e le spiagge a sud del paese. Superato un vecchio ponte che passa sul fiume Padrogiano, si trova lo svincolo per il villaggio Lido del Sole, in prossimità della Punta Saline, immediatamente dopo si trova l'ingresso per la Spiaggia delle Saline. Sul versante interno, tra la spiaggia e la strada, si allargano gli stagni di Tartanelle e Peschiera, un paradiso per i birdwatchers.

A circa quattro chilometri si trova la frazione di Murta Maria, dalla quale si raggiunge la spiaggia di Porto Istana, attraversata da un piccolo ruscello e con l'orizzonte sormontato dalla magnifica isola di Tavolara. All'ingresso della strada per Porto Istana si trova lo svincolo per Capo Ceraso (sinistra), in cui s'incontra immediatamente l'ingresso per la Spiaggia Peschiera e successivamente altri piccoli arenili. San Teodoro isola Tavolara Continuando lungo i versanti del promontorio s'incontra sulla sinistra la stradina che conduce a Porto Vitello, una baia riparata da qualsiasi condizione del mare. Prima di arrivare al Capo Ceraso, sulla sinistra si scorgono i due isolotti di Portolucas, davanti ai quali sorge la spiaggia omonima (da non perdere); sulla destra una piccola stradina conduce a delle vecchie postazioni militari.

Da questo punto, attraverso un piccolo sentiero, si possono raggiungere le cale di Porto Legnaio e Sa Enas Appara, in quest'ultima sorge uno spettacolare arenile.