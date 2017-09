SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY approda in Costa Smeralda e inaugura la sua ottava sede in Italia

Lodovico Pignatti Morano

Continuare ad investire e dunque crescere, nonostante le grandi sfide del mercato, è motivo di grande soddisfazione”, dichiara, managing partner di Italy Sotheby’s.

Questa sede si affianca a quelle di Milano, Roma, Firenze, Como, Torino e Garda.

Porto Cervo, meta tra le più ambite del turismo di lusso, sta vivendo una profonda trasformazione negli ultimi anni, rappresentando il contesto perfetto per una realtà come Sotheby’s International Realty, in linea coi principi che guidano il brand nel mondo.

Il mercato immobiliare in Costa Smeralda rimane sempre dinamico nella fascia alta e si sta dimostrando nuovamente vivace e in costante ripresa rispetto al passato con grande interesse da parte della clientela estera. Negli ultimi due anni si osserva anche il ritorno dei compratori italiani interessati maggiormente a proprietà più piccole o appartamenti.

La Banca d’Italia nella più recente indagine congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia registra un miglioramento delle condizioni di domanda e offerta: si evidenzia che la crescita dello stock di proprietà in vendita unito al maggior numero di potenziali acquirenti ha portato ad una riduzione dei tempi di vendita. Lo studio riporta un maggior ottimismo sulle prospettive del mercato, sia in Sardegna, che a livello nazionale.

Da maggio, inoltre, Italy Sotheby’s International Realty ha lanciato il nuovo dipartimento Retreats: dedicato alla ricerca delle dimore di alta gamma disponibili sul mercato degli affitti stagionali o brevi, seleziona gli immobili più belli e li offre compresi di personale stellato o di servizi luxury dedicati. Tutte le zone più belle d’Italia sono lo sfondo ideale per questo nuovo segmento dedicato ad una clientela non solo estera ma sicuramente di nicchia. Da 10mila euro al mese fino ad 1milione, questi sono gli ampi parametri di prezzo per avere una villa con vista mare, chef stellato ed elicottero per i transfert.

“Tutti i servizi che offriamo sono a supporto del cliente” - spiegano Clemente e Lodovico Pignatti Morano - rispondono alla richiesta di un mercato specifico che ha standard altissimi e desidera pianificare un soggiorno ideale oppure un’esperienza esclusiva e indimenticabile e soprattutto Made in Italy”.

Tante e diverse le tipologie di proprietà dalle ville, ai casolari fino a castelli veri e propri e la possibilità di una conciergerie personalizzata per ogni esigenza ed un sito speciale attivo dal 1 settembre dove scegliere quello che si cerca. www.sothebysretreats.com

Sotheby’s International Realty conta attualmente 881 uffici, di cui 8 nel Bel Paese, in 69 paesi di tutto il mondo, per un totale di 20.000 professionisti che attestano la fiducia che il mercato ripone nei suoi confronti. Nel 2016 il brand ha raggiunto il record di 95 miliardi di dollari di proprietà transate nel mondo.

Dal 1744 la Casa d’Aste Sotheby’s propone ai suoi clienti oggetti d’eccezione. Nel 1976 nasce Sotheby’s International Realty con l’intento di proporre alla clientela di Sotheby’s anche beni immobiliari di altissima gamma.

www.italy-sothebysrealty.com

Porto Cervo Sotheby’s International Realty

Promenade du Port E14, Via dell’Aga Khan 1, Porto Cervo (OT)