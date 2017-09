Maria Gadù anima il sito archeologico di Tharros

Mayra Correa Aygadoux, in arte Maria Gadù è la seconda cantante del cartellone che domenica Rete Sinis ha proposto nell'Anfiteatro di Tharros.

L'artista Brasiliana, terminato il sound check con un'ora di ritardo, si è prontamente scusata con il notevole pubblico, che ha applaudito calorosamente alla sua frase: "Perdonate il mio italiano, ne parlo pochissimo - ho cantato in tantissimi posti bellissimi, ma questo è il più bello".

La cantante non ha esagerato, infatti dai posti a sedere posizionati come su un teatro naturale, la visione era magnifica; si poteva ammirare il golfo di Oristano con le barche ormeggiate, le colonne di Tharros e la Torre di San Giovanni illuminate, un mix questo che assieme al sound del gruppo e al forte vento, proveniente dal mare, mitigava la calura dell'intera giornata, suscitando nella platea sensazioni indimenticabili.





Rete Sinis, è l’ambizioso progetto voluto da Dromos, Jazz in Sardegna, Sardegna Concerti, Abbabula e Le Ragazze Terribili, dopo una sperimentazione durata due anni con European Jazz Expo nel 2015 e Musica nella Terra dei Giganti nel 2016. Rete Sinis punta a fare del territorio del sud ovest della Sardegna un “grande attrattore turistico e culturale” capace di competere a livello europeo. Il quartetto composto da Maria Gadù, Federico Puppi, Lancaster Pinto e Felipe Roseno ha eseguito diversi brani del suo ultimo album, guelã - ao vivo, ma è con “Shimbalaye”, uscito nel 2009, scritto dalla cantautrice a soli dieci anni, che ha infiammato gli appassionati presenti nella sala naturale, dove il ritmo accompagnato dagli applausi del pubblico, ormai in piedi, si è fatto sempre più frenetico.

Maria, acclamata più volte, dopo circa 2 ore di concerto, ha salutato e ringraziato il pubblico della calorosa accoglienza e partecipazione, presentando loro i suoi colleghi musicisti e i tecnici fonici e luci che l'hanno aiutata a chiudere in bellezza la sua terza e ultima serata in Italia per il tour 2017.