Splendido spettacolo di Alessandro Mannarino al Parco dei Suoni di Riola Sardo

Alessandro Mannarino ha aperto sabato 15 la stagione dei concerti della Rete Sinis , presso la magnifica Cava di Arenaria del Parco dei Suoni di Riola Sardo, con il suo quarto progetto di inediti, "Apriti Cielo" uscito il 13 Gennaio; tour, anticipato dai singoli “Apriti Cielo” e “Arca di Noè”.

Il disco, che mescola musica brasiliana al blues e al folk romanesco, ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e su Spotify ha già superato i 3 milioni di streaming.

Presenti oltre duemila fans dell'artista romano, accompagnato da 12 straordinari musicisti, nel magnifico scenario della cava di arenaia