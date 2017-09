Akènta Day 2017: ad Alghero per celebrare il territorio

L’Akènta Day sarà diviso in due momenti: l’ Emersion Party , nelle acque di Punta Giglio dalle 10.00 alle 17.00, e l’ Akènta Magic Night , nel Porto di Alghero dalle 22.00 all’1.00.

L’Emersion Party permetterà di vivere in prima persona l’esperienza dell’emersione della cantina subacquea, prevista per le 11.30 . L’emersione sarà realizzata da dei sub professionisti, che lavoreranno insieme a un elicottero: una scena molto spettacolare ed emozionante, tutta da vivere e da accompagnare con un grande brindisi. Dopo l’emersione le barche si sposteranno di fronte a Cala Dolce, in uno spazio splendido, per un po’ di relax e divertimento con il dj set on the sea di Elisa Bee. Lo spettacolo potrà essere seguito dalle barche autorizzate (partenza dal porto di Alghero alle 10.00) o per mezzo della propria imbarcazione.





La sera nel porto di Alghero (Banchina Dogana) si terrà il grande spettacolo dell’Akènta Magic Night, un evento aperto a tutti che unirà videomapping, musica e danza acrobatica.

Dalle 22.00 sui bastioni di Alghero verrà proiettato un video emozionale dedicato al territorio, tramite il quale raccontare l’area del Parco di Porto Conte con i suoi vigneti, a cui seguirà uno spettacolo di videomapping .

Subito dopo ci sarà l’esibizione dei Sonics , collettivo di ballerini acrobati famoso a livello internazionale (hanno aperto i Campionati Europei di Calcio a Kiew nel 2012) che si esibirà per la prima volta in Sardegna, dando vita a due performance altamente spettacolari con evoluzioni a decine di metri d’altezza. Le performance dei Sonics saranno intervallate dalla musica di Elisa Bee , che proporrà una selezione pensata appositamente per l’evento, accompagnata da uno spettacolo di luci. A conclusione dello spettacolo dei Sonics, spazio alla musica e al divertimento con il dj set di Madame Betty e Anya J , due artiste conosciute a livello internazionale per esperienze artistiche in tutto il mondo, tra cui spicca quella con Madonna. Le due artiste saranno accompagnate da due musicisti, un sassofonista e un percussionista che si esibiranno in uno show itinerante.

Lo spazio del porto di Alghero diventerà uno spazio dove festeggiare questo grande evento. Al centro della Banchina Dogana sarà presente un info point della Cantina Santa Maria La Palma , dove ricevere informazioni sull'appuntamento e sulla cantina stessa e il territorio di Alghero.

L’appuntamento coinvolgerà imprese e attività ricettive e della ristorazione che collaborano con la Cantina Santa Maria La Palma, per realizzare un appuntamento il più possibile partecipato, grazie al quale valorizzare l’intero territorio.

L’Akènta Day è organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma, con il patrocinio di Comune di Alghero, Fondazione Alghero-META e la collaborazione del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Centro Commerciale Naturale, Consorzio Riviera del Corallo e altri sponsor privati. La direzione artistica è curata da Marco Sanna per Visual Consulting.

Oltre 300 soci si impegnano a mantenere vivo quel patto tra contadini nato nel lontano 1959. L'amore per la terra e per questo lavoro li ha spinti a riconsiderare ogni anno, ogni stagione come una nuova sfida. E da queste sfide nascono idee e vini eccezionali che raccontano la nostra isola, esaltandola e mostrandola agli occhi del mondo, un posto decisamente speciale, dove in tanti vorrebbero vivere o venirci almeno una volta nella vita.Per questo e per tanti altri motivi la cantina di Santa Maria La Palma offre l' Akènta Day come una giornata indimenticabile nella quale musica, arte, danze acrobatiche, cultura e promozione territoriale saranno gli ingredienti perfetti per un evento unico.