Grande partecipazione al workshop di Fotogiornalismo con Mario Laporta a Oristano

Terminato ieri il Seminario di Reportage e Fotogiornalismo con Mario Laporta presso l’Associazione Dyaphrama di Oristano. Il seminario di 3 giorni è stato interessante e proficuo per i soci che hanno partecipato all’iniziativa, dove hanno visionato i lavori sull’attività schizofrenica della professione fotogiornalistica svolta nel corso degli anni dal Fotoreporter.



Mario Laporta , uno dei più importanti fotoreporter italiani, ha guidati i partecipanti durante questo workshop alla scoperta delle tecniche fotografiche, che consentono di raccontare “fotograficamente” l’evento.

Il Maestro, dopo aver chiesto ai partecipanti motivazioni e considerazioni sulle loro aspettative fotografiche, ha dato indicazioni e suggerimenti sui servizi da realizzare sul territorio per il tema del workshop da svolgere.

Organizzazione di servizi singoli su committenza nazionale e internazionale, discussione sulle eventuali difficoltà da superare nella realizzazione del servizio assegnato, relazione con i soggetti fotografati, fonti, ottiche da utilizzare, organizzazione della borsa fotografica, programmazione copertura a 360 gradi dell’evento da fotografare sono stati i temi delle tre giornate full immersion, di teoria e di tanta pratica.

La prima serata è stata dedicata completamente al fotografo Mario Laporta, che ha proiettato e raccontato i lavori della professione del Fotogiornalismo, in chiave reportagistica. Mario, professionista dal 1980, ha spaziato nei vari campi della Fotografia, dall’architettura allo still-life, dal geografico alla ritrattistica, al matrimonio.

Nel 1985 si è innamorato del fotogiornalismo, settore che attualmente ricopre. Ha avuto diverse esperienze internazionali, ponendo particolare attenzione agli avvenimenti italiani che hanno respiro internazionale. Ha lavorato con le agenzie internazionali REUTERS e AFP della quale è stato coordinatore degli stringere per il Sud Italia.

Inoltre è stato inviato dalle agenzie in Nicaragua, Palestina, Albania, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano, e le portaerei della Nato durante la Guerra Jugoslava sono stati i suoi territori di intervento. Segue dal primo sbarco nel 1991 a Bari i flussi migratori che sbarcano in Italia, dal Mar Adriatico al Canale di Sicilia.

Da oltre 20 anni ha sempre continuato la sua ricerca durante i Riti della Settimana Santa e delle tradizioni popolari legate alle festività estive. Vive e lavora a Napoli dopo lunghi anni tra Roma e Milano. Ha organizzato mostre ed eventi fotografici presso sedi Museali e Storiche a Napoli e nel Sud Italia. Ha fondato l’Agenzia Controluce, una delle più importanti del Sud Italia, che ha portato avanti per 25 anni.

Il seminario è entrato nella fase creativa, con un uscita fotografica di un evento in un paese del circondario, dove gli allievi, divisi in squadre hanno coperto fotograficamente l’evento in tutte le varie fasi. L’intera giornata successiva è stata dedicata all’editing delle foto, selezione, dimensioni, impaginazione, salvataggio, trasmissione alle agenzie.

La serata si è conclusa con un briefing finale e le valutazioni del lavori svolti dai singoli partecipanti, che son stati ben lieti di aver vissuto quest’esperienza cosi intensa, affiancati da un professionista di grande spessore e esperienza come Mario Laporta.