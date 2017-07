Alghero capitale Europea dell’Innovazione Sociale per una settimana

Sviluppare progetti a forte impatto sociale e stimolare l’Isola

a guardare oltre il modello di sviluppo attuale. Questo l’obiettivo della seconda edizione

della Social Innovation School , la scuola per innovatori sociali promossa

dall’associazione Rumundu e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, dalla

Fondazione con il Sud, svoltasi ad Alghero (Sassari) dal 26 al 30 giugno presso il Parco

scientifico e tecnologico di Porto Conte Ricerche.

Da diversi anni l’ Associazione Rumundu ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di realtà,

aziende e startup che intendano contribuire a migliorare il mondo in cui viviamo tramite

progetti di integrazione, cooperazione internazionale e innovazione sociale.

“ Imprese,

privati e pubbliche amministrazioni che, attraverso lo sviluppo delle proprie idee,

vogliano puntare al miglioramento della qualità della vita delle persone ” - continua

Stefano Cucca.

In tale ottica – dice Stefano Cucca - abbiamo creato nel 2016 la Social Innovation

School, luogo di contaminazione e sperimentazione che in questa edizione ha coinvolto

in una full-immersion di una settimana, impegnativa ma altamente coinvolgente, 30

partecipanti. Il tutto nello spettacolare parco naturale di Porto Conte ad Alghero in cui

si sono alternati momenti di studio a bagni rigeneranti, relax ed escursioni davanti a

tramonti da sogno.

Sono stati selezionati 8 progetti tra tutti quelli che hanno presentato le loro idee: in

piccoli team di 3 o 4 persone, i giovani partecipanti hanno concretamente messo in

piedi la loro idea di business ad alto impatto sociale. Per farlo si sono avvalsi

dell’esperienza di mentor e docenti internazionali intraprendendo “percorsi” non

convenzionali che hanno stimolato la creatività e le competenze dei singoli.

Le tematiche affrontate dai progetti spaziano dalla realizzazione di una barca a vela a

impatto zero: dalla progettazione, al design, ai materiali, fino al prototipo, alla coltivazione

della canapa utile per vari usi, dalla bioedilizia, alle bonifiche e non solo. Inoltre, è stato

affrontato il tema dello spopolamento in Sardegna attraverso progetti di co-housing, riuso

e recupero del patrimonio tradizionale. Infine, sono stati trattati temi inerenti la bioedilizia,

il riciclo, la mobilità su due ruote e l'educational.

Novità di questa seconda edizione è stata una giornata aperta dedicata a tutti: futuri

innovatori sociali, curiosi, imprenditori, studenti, ecc. Nella sala conferenze della

Fondazione Alghero a Lo Quarter, venerdì 30 giugno oltre 100 persone hanno preso

parte al Social Innovation Day, dove sono stati presentati i progetti e i Business Model

Canvas da parte dei team.

Una conclusione degna di una settimana formativa importante che ha portato Alghero

e la Sardegna al centro dell’Europa per quanto concerne innovazione tecnologica e

progetti ad alto impatto sociale. Nessun vincitore e nessun premio speciale: la Social

Innovation School è stata per tutti un prezioso punto di partenza, l’inizio di un grande

lavoro comune , un seme pronto a germogliare in un territorio un po' arido, ma ricco di

opportunità che dobbiamo soltanto imparare a cogliere. La sintesi dei lavori della

settimana con una proposta per il territorio sarà inoltrata a al Presidente della

Punto di forza della Social Innovation School, oltre ai partecipanti, sono stati i suoi

mentors, docenti e ospiti. Quest’anno hanno prestato il loro prezioso contributo e

sono intervenuti:

Luca De Biase, giornalista de Il Sole 24 Ore

Gordon D’Silva (Social Innovator - Uk)

Robert Strauss (Commissione Europea)

Tim Jones (CEO of Allia)

Dario Carrera (Impact Hub Roma)

Enrico Canu (Banca Europea Investimenti)

Mario Mariani (The Net Value)

Antonio Solinas (Abinsula)

Fiorenzo Piu (Conforma)

Andrea Guida (Lugano Hub)

Alessandro Messina (Direttore Generale di Banca Etica)

Virginia Mura (Councillor responsible for work and training at Regione Sardegna)

Vittorio Pelligra (Professor at Università di Cagliari)

Mimmo D’Orsogna (Professor at Università di Sassari)

Luisa Zedda (President of Isforcoop)

Antonello Cabras (President of Fondazione di Sardegna)

Carlo Borgomeo (President of Fondazione con il Sud)

Giuseppe Littera (Co-founder at Sardex)

Agostino Loriga (Vice President Andalas De Amistade)

Andrea Galante (Primo Principio)

Massimo Gessa e Matteo Sanna (SANE Biometrics)

Maria Elena Mura (BIOECOPEST)

Daniele Dal Canto (GPEM srl)

Antonello Monsù Scolaro (Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica, UNISS)

Commissione Europea