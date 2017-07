Grande affluenza di pubblico a Paulilatino per “Genealogy” di Shams al Sharq Dance Academy

Lo scorso venerdì 23 giugno, nella splendida cornice del teatro “G.Deledda” di Paulilatino , l’Accademia di Danza orientale “Shams al Sharq Dance Academy” – Membro del Consiglio Internazionale della Danza e Patrimonio dell’UNESCO – ha portato in scena “GENEALOGY: dalla Genesi all’Esodo”, il saggio spettacolo di fine anno accademico 2016-2017.



Un saggio dall’impronta epica, tratto da due libri della Bibbia: Genesi ed Esodo.

Un progetto ideato e magistralmente guidato dalla direttrice artistica Simona Sedda Asiyah, fondatrice dell’Accademia, membro del Consiglio Internazionale della Danza UNESCO, referente provinciale CSEN Danze Orientali e unica in Sardegna a possedere la Certificazione per la didattica internazionale UNI-ISO, con la preziosa collaborazione del direttore artistico Javier Ghiani, unico insegnante di percussioni Arabe nel territorio sardo e specializzato nella ritmologia araba. Entrambi i direttori artistici, costantemente impegnati nello studio e nella corretta diffusione della cultura orientale, in questi anni hanno ricevuto numerosi apprezzamenti e riconoscimenti.



Dopo i precedenti saggi accademici – Genesi nel 2015 ed Esodo nel 2016 – a grande richiesta l’Accademia “Shams al Sharq” ha presentato insieme i due grandi temi, con la novità di alcune scene e musiche inedite.

Nell’accogliente teatro “G.Deledda” si sono esibiti nei personaggi principali: la maestra Simona Sedda Asiyah, che ha interpretato “Eva” e “Nefertari”; l’insegnante Javier Ghiani, nelle vesti di Lucifero, Caino, Adamo e Ramses II; Don Manolo Venturino, invece, ha interpretato Mosè, mentre Don Diego Tendas ha vestito i panni di Abele e Aronne. Con loro, anche le allieve del corso di danza orientale della Maestra Simona Asiyah.



Un viaggio indietro nel tempo di alcuni millenni, che ha riportato all’origine della creazione dell’uomo e della donna, sino ad arrivare all’Egitto faraonico.

Tra i momenti coinvolgenti, “ GENEALOGY ” ha fatto rivivere la drammatica lotta tra il Bene e il Male, le struggevoli 10 Piaghe d’Egitto, e la maestosa liberazione del popolo d’Israele attraversando il Mar Rosso: tutto il saggio è stato rappresentato con il particolare e affascinante linguaggio artistico della Danza Orientale.



Ogni coreografia, preparata con cura e passione per l’arte della danza e della musica, ha messo in scena una particolare sfumatura del potere che la danza orientale ha nel trasmettere il senso di libertà e bellezza. Un racconto epico in passi e ritmi che, con la loro armonia, penetrano nell’anima dei danzatori e che attraverso la danza riescono a trasmettersi al pubblico. Il corpo, danzando, dimentica i vincoli della mente e riesce cosi ad esprimere ogni sua sensazione. Da sempre, la maestra Simona Asiyah insegna ai suoi allievi come attraverso un ritmo ben scandito e dei passi ben studiati, si riesce a liberare il proprio corpo e ad esprimere le proprie e vere emozioni.



GENEALOGY è stato sin da subito apprezzato non solo per la qualità artistica, ma anche per il profondo messaggio che è giunto al pubblico che attentamente ha seguito ogni coreografia. Un messaggio culturale, perché è stato un ritornare alle origini della storia dell’umanità , scoprendo allo stesso tempo una cultura ed un linguaggio lontano dal nostro mondo, ma che esiste da millenni: quello della Danza Orientale. Un messaggio spirituale , perché questo lavoro artistico ha parlato di qualcosa che è radicato nel cuore umano: il desiderio del Bene e della bellezza. Un messaggio sociologico, perché “GENEALOGY” descrive alcune dinamiche umane e relazionali che attraversano i tempi e i luoghi sino ai nostri tempi moderni. Questi anni di intensa e appassionata dedizione dei direttori artistici Simona Asiyah e Javier Ghiani, hanno rappresentato per l’Accademia “Shams al Sharq” una continua crescita, col raggiungimento di un ottimo indice di gradimento culturale ottenuto dai lavori artistici sin qui presentati.