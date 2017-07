Wind Techno Cup 2017: a Culuccia la pluricampionessa olimpionica Alessandra Sensini

Non ha resistito ed è entrata in acqua poco dopo il suo arrivo a Culuccia, Alessandra Sensini, ben dieci titoli olimpionici in curriculum, per regalare ai giovani windsurfisti e ai tanti spettatori della Wind Techno Cup un saggio spettacolare della sua indiscutibile bravura.

Per tutta la settimana, lo squadrone si allenerà nelle acque della baia prima di partire a Quiberon, in Bretagna, dove disputerà i campionati mondiali Techno Plus. Un segno tangibile che lo spot di Culuccia, date le sue ottimali caratteristiche, è un punto di riferimento indiscutibile per il grande windsurf.

È stata un’importante giornata quella trascorsa il 4 luglio a Porto Liscia, che ha visto sfidarsi nel pomeriggio quasi duecento iscritti alle competizioni di Techno Slalom, completando un intero tabellone.

Il vento di greco-levante d’intensità media di 15 nodi, con punte di 18, ha fatto sfrecciare le tavole dei giovani windsurfisti sullo specchio d’acqua antistante la spiaggia. I CH3, CH4 e gli Esordienti sono riusciti a portare a termine le competizioni con soddisfazione. Le gare sono state invece sospese per la regata degli Under tredici, durante la seconda prova giornaliera, a causa di un improvviso calo del vento sotto i nove nodi.

Il Trofeo nazionale di classe Techno 293, propedeutico per le competizioni olimpioniche e valevole anche come tappa della Coppa Italia, ha preso il via lunedì 3 luglio. In questo primo avvincente appuntamento hanno gareggiato centoquaranta giovani atleti, che si sono sfidati nella Long Distance con partenza a coniglio (cinghiale). Al termine della competizione, piccoli concorrenti, genitori e curiosi si sono cimentati in divertenti gare di Sup. La giornata si è conclusa a Palau con la presentazione dei team e dei rispettivi leader, e il consueto pasta party per tutti.

Data la buona partenza dell’evento, soddisfazione è stata espressa da Stefano Pisciottu a nome del Club Porto Liscia di cui è presidente, e dalla la Lega navale di Santa Teresa, che hanno ringraziato la Classe Techno 293, la Guardia costiera del comune di La Maddalena, la squadra nautica della Polizia di stato, e di tutti i circoli che hanno preso parte alla manifestazione, i volontari e i giudici FIV. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Sardegna e dei Comuni di Santa Teresa di Gallura e Palau.