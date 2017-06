125 Cala Ginepro: Sardegna da Gustare

Il locale è aperto da martedì a domenica per aperitivi e cene.

Il Gineprino un chiosco dove dissetarsi con i migliori cocktail, assaporare gelati artigianali e coccolarsi nel relax del verde accompagnati dalle note dei concerti live, altre dagli spettacoli all’aperto in programmazione.

Il locale è strutturato in tre zone ben distinte.

Percorrendo la statale 125, al km 236,100 vi attende un giardino incastonato nella cornice naturale del territorio della bassa Baronia. Un luogo d'incontro per eccellenza, grazie alla magica sinergia tra storia, arte culinaria, natura e spiagge paradisiache. Un giardino incastonato nella splendida cornice naturale della bassa Baronia. Un luogo d'incontro per eccellenza, grazie alla magica sinergia tra storia, arte culinaria, natura e spiagge paradisiache.

Il Sabato e la Domenica anche a pranzo.

Inoltre si presta per cerimonie, feste ed eventi privati.

Tutti i mercoledì si tiene un evento tipico sardo “Welcome to Sardegna”, un’esperienza alla scoperta dei sapori dell’isola e non solo. A farla da padrona non sarà solo l’enogastronomia ma potete trovare anche esposizione di artisti e fotografi, musica dal vivo e un piccolo mercatino di artigiani.





