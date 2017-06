Vacanze in Sardegna: le spiagge a misura di bambino

Cosa renderà indimenticabile la vacanza dei nostri bambini? E se sono ancora troppo piccoli per immagazzinare ricordi, cosa occorre fare perché la vacanza non diventi un accumularsi di stress e spiacevoli ansie?

Ma quali sono i criteri per valutare se un posto di villeggiatura risponde alle esigenze dei più piccoli?

Bandiere Verdi 2017

"acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e - nelle vicinanze - gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti"

"non vanno al mare per curarsi, come si faceva nell'Ottocento", ma per muoversi, fare attività fisica, stare all'aria aperta e passare del tempo con i genitori"

E in Sardegna quali sono le spiagge a misura di bambini e famiglia?

La vacanza al mare per famiglie con bambini può, anzi deve - necessariamente - rispondere ad alcune esigenze per i villeggianti più piccoli, altrimenti rischia di trasformarsi in un odioso soggiorno, al quale sottrarsi il prima possibile.D'altronde il benessere dei nostri piccolini è la vera garanzia per noi adulti per goderci la nostra vacanza in tutta serenità.I pediatri rispondono con le, ovvero un lungo elenco di spiagge promosse perTale modello di analisi concentra, insomma, la sua attenzione sulla constatazione che oggi i bambiniPare che il motto sia: "Lasciate che i vostri bambini si divertano in tutta sicurezza!"Le spiagge promosse in Italia sono in tutto 134, distribuite in maniera piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale.La nostra bellissima isola pare offrire diverse possibilità sul tema, anzi possiamo affermare che da nord a sud non mancano le risorse per soddisfare le esigenze di una vacanza che sposi i bisogni di tutti.Alghero (Sassari), Bari sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano) La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant'Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), Tortolì - Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).Questo elenco, come vi abbiamo già spiegato, è quello delle migliori spiagge in Sardegna secondo i pediatri, ma noi siamo certi che ci siano tanti altri posti meravigliosi per trascorrere giorni indimenticabili con i vostri figli.