Le 8 Sagre Estive della Sardegna, Enogastronomia e Feste

La stagione degli appuntamenti dell’estate sarda si è aperta con il mese di maggio. In molte delle località costiere e dei paesi dell’interno della Sardegna si danno appuntamento per le caratteristiche sagre e feste. Le feste religiose e le sagre enogastronomiche sono diventate degli eventi classici dell’estate in Sardegna, i visitatori dell’Isola desiderano partecipare a queste manifestazioni per conoscere meglio la tradizione e la cultura sarda.

In molti dei paesi del territorio sardo possiamo trovare una lunga tradizione di feste, religiose o pagane, considerate uno degli appuntamenti principale della vita sociale della vita agropastorale.