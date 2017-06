Le 8 Vacanze in Sardegna nel Mare più Trasparente del Mediterraneo

La Sardegna è al centro del Mare Mediterraneo circondata da acque cristalline. Le correnti e i venti che soffiano costantemente in questa isola rendono l’aria e il mare puliti e freschi. La bellezza delle coste offre moltissime spiagge dal mare incontaminato, infatti la Sardegna è conosciuta in tutto il mondo per la bellezza delle sue acque.