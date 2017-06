Le Vacanze in Sardegna, Itinerari a Palau e La Maddalena

La Maddalena , è veramente notevole il panorama sia verso la Sardegna isola di Santo Stefano ; sul lato dell'isola rivolto verso La Maddalena si può ammirare la Spiaggia del Pesce. Durante la breve navigazione verso l'isola di, è veramente notevole il panorama sia verso la, sia verso la vicina; sul lato dell'isola rivolto verso La Maddalena si può ammirare ladel Pesce.

Ma l'attenzione maggiore dei visitatori è sicuramente attratta dalla magnifica vista della città di La Maddalena, con le case, il porto e, in alto, il forte Guardia Vecchia , che domina lo splendido braccio di mare, circondato da solitarie colline. All'arrivo, è possibile ammirare la Via Amendola, ovvero il lungomare subito dopo il porto, ricco di originali palazzetti ottocenteschi e, sulla sinistra, la Cala Gavetta , nella quale sono numerosi in estate i panfili ormeggiati e le caratteristiche barche e gozzi in legno dei pescatori . Il centro dell'abitato è Piazza Garibaldi , con una bella pavimentazione tradizionale in granito, sulla quale si erge il municipio. Nell'attigua Via Garibaldi, luogo della passeggiata serale, si aprono numerosi negozi e a breve distanza sorge anche la Parrocchia di S. Maria Maddalena, in stile barocco.