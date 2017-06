Le migliori spiagge di Santa Teresa Gallura

Santa Teresa Gallura

Verso il borgo di Santa Reparata si prosegue sulla strada principale, ci s'inoltra nella penisola di Capo Testa . Attraversando lo stretto istmo si passa in mezzo a due spiagge: sulla sinistra si trova il lido Rena di Ponente o della Taltana; sulla destra, all'interno della Baia di Santa Reparata, si stende la lunga spiaggia Capicciolu , familiarmente chiamata Spiaggia di Zia Colomba . ha un territorio ricco di molte spiagge e cale dalle acque trasparenti e dalla sabbia bianca.



Santa Teresa Gallura , proseguendo sulla strada, un cartello indica l'ennesima cava di granito del periodo romano, in corrispondenza si trovano le strutture ricettive dell'arenile appena menzionato. Alla fine della strada, lasciandosi sulla destra la torre di Guardia del Corsaro , un cancello segna l'ingresso per il faro di Capo Testa , dove non è consentito l'accesso, ma dal quale si dipartono numerosi sentieri, che portano a delle calette appartate e di straordinaria bellezza, con arenili formati da piccoli granelli di granito. La piccola insenatura sulla destra è la splendida Cala Spinosa , incastonata in uno scenario granitico mozzafiato.