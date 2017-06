Le 10 spiagge più belle della Sardegna Nord

La Sardegna è famosa per il mare e le spiagge sabbiose . Molte delle spiagge più belle e conosciute sono affollate in alta stagione. Altre bellissime, che si trovano su coste meno battute dal turismo di massa, sono poco frequentate anche in piena estate .





Ci sono spiagge rosa e spiagge bianche , cale raggiungibili solo con un bella camminata e cale invece visibili solo in barca.

Cagliari con la spiagga del Poetto e Alghero con il Lido sono le città italiana con la più bella spiaggia urbana, molto frequentata ma fruibile anche in agosto.

Di seguito vediamo nel dettaglio tutte le spiagge più belle della Sardegna zona per zona.





La spiaggia della Cinta si allunga, verso nord, sino alla costa di Punta Aldia e Lu Impostu, altra spiaggia di grande interesse ambientalistico. La strada che conduce al villaggio di Punta Aldia è asfaltata, lunga circa 1,5 Km, e si trova presso la frazione di Lu Fraili.

La Marina di Lu Impostu si apre su uno splendido paesaggio che ha come sfondo la bellissima isola di Tavolara. Sul suo lato sinistro si estende lo stagno di Brandinchi, noto anche come di Catranzolu. Le acque di Marina di Lu Impostu sono particolarmente limpide e colorate e per tale bellezza vengono sempre più apprezzate dai turisti e dagli stessi teodorini. Il villaggio attiguo, sorto verso la fine degli anni '60, è caratterizzato da numerosissime ville immerse nel verde, oggi proprietà di diversi personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Più avanti sarà possibile arrivare al villaggio e porto turistico di Punta Aldia, sicuramente una delle località turistiche più suggestive della zona di San Teodoro.