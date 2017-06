Le novità del 2017 al Parco Acquatico di Baradili

E' cominciata la bella stagione al Parco Acquatico Ilidarab!

Voi aspettano: piscina bimbi, piscina ricreativa con effetti spiaggia e giochi d’acqua, piscina acquascivoli con multipista e toboga, area verdi attrezzate, chiosco bar e punto ristoro.

Tra le novità 2017:

il Nuovo Acquascivolo Toboga con ben 5 cambi pendenza e 6 direzioni opposte.

Il SUP e la nuova tendenza dell’estate italiana!

Sbarca al parco acquatico l’impazzante pratica sportiva in acqua con tavola e pagaia con l’Associazione Sportiva “A.S.D tutti in Sup”.

La nuova Pizzeria con forno a legna e l'area chiosco bar per i vostri aperitivi e le vostre piacevoli serate all’aperto negli ampi giardini attrezzati del parco.

In programma serate ed eventi per la calda stagione in arrivo.

«Venite a trovarci in Marmilla… vi attende un territorio tutto da scoprire!»

Il Parco Acquatico Ilidarab si trova nel cuore della Marmilla, a Baradili, paese più piccolo della Sardegna, in posizione strategica fra i principali punti di interesse del territorio: il complesso nuragico patrimonio dell’umanità Su Nuraxi a Barumini, Il Polo Sardegna in Miniatura con Parco Dei Dinosauri e L’Era Glaciale, il parco naturalistico della Giara, in cui è possibile ammirare gli unici esemplari di cavalli selvaggi in tutta Europa, oltre a numerosi musei tematici presenti nei vari paesi.

Info Utili e Contatti

Orari di Apertura:

Il parco apre al pubblico tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel programma estate 2017 sono fissati in calendario tutti gli eventi e le manifestazioni estive.

Servizio di Prenotazione:

è disponibile il servizio di prenotazione lettini, ombrelloni e gazebo attrezzati riservati, chiamando entro le ore 19.00 della sera prima del giorno di arrivo ai numeri telefonici 070 280400 – 393 9193860.

Formule e Offerte:

sul sito ufficiale e in biglietteria sono indicate tutte le offerte e le formule agevolate per i carnet da più ingressi per singoli o gruppi e per gli abbonamenti individuali.

Pacchetti Soggiorno Formula Albergo + Parco Acquatico:

la direzione della Soc.