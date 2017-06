Il Sardegna Pride 2017 ha la sua canzone: Claudia Crabuzza canta Eccomi (Visibile)

Sono tanti gli invisibili, tra di loro si muove nell'ombra anche la protagonista della storia, combattendo contro il giudizio altrui ma soprattutto contro quello interiore. Basta parlarne, basta un abbraccio per capire che può lasciare andare la paura ed essere semplicemente se stessa, di carta e di seta, fragile ma molto resistente. Il video di Fabio Sanna mette insieme tante facce che non hanno paura di guardare dritto negli occhi il mondo, che non fanno altro che essere se stesse in mezzo alla città. Con la voglia, alla fine, di ridere di tutto e di mettersi a ballare.

Claudia Crabuzza, cantautrice, dal 2000 con Fabio Manconi, fisarmonicista e pianista e Andrea Lubino batterista, costituisce il nocciolo dei Chichimeca, prodotti da Tajrà, etichetta indie di Cagliari; con la chitarrista classica Caterinangela Fadda fonda il duo Violeta Azul, un omaggio agli autori della nuova canzone americana. Al duo viene attribuito nel 2010 il Premio Maria Carta. Nel 2012 ha prodotto il cd Un home del paìs, in cui reinterpreta le canzoni del cantautore algherese Pino Piras, scomparso nell'89.

Nel corso degli anni Claudia ha collaborato come interprete e autrice con vari artisti in ambito nazionale come Tazenda, Pippo Pollina, Mirco Menna, Il Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota. Nel 2012 ha pubblicato una raccolta di racconti dal titolo Victor e altri umani.

A ottobre 2014 Claudia ha partecipato al Premio Tenco dedicato alle ‘Resistenze’, come interprete di un brano di Zeca Afonso, il grande autore portoghese legato alla ‘Rivoluzione del garofani’. Con il Club Tenco e Cose di Amilcare porta avanti altre collaborazioni all’interno di progetti dedicati a Bianca d’Aponte e Lou Reed.

Com un soldat, il primo disco solista, si è aggiudicato la Targa Tenco 2016 per il Miglior disco in dialetto e lingue minoritarie, oltre al Premio per l’interpretazione a Botteghe d’autore 2016 e una menzione per il miglior testo con L’altra Frida al Premio Parodi 2016. Nel 2017 è stato selezionato dai Premios Min della musica indipendente tra i migliori dischi internazionali pubblicati in Spagna nel 2016.

Eccomi (Visibile) C.Crabuzza / F. Sanna arrangiamento Felice Carta Chitarre Gianluca Gadau Tastiere e programmazione elettronica Felice Carta Darbouka Andrea Lubino registrazione e missaggio Gianluca Gadau Apache Studio

Regia di Fabio Sanna con la collaborazione del MOS Sassari montaggio Fabio Sanna e Claudia Crabuzza

Hanno partecipato Anna Laura Tocco Donatella Tocco Tiziana Muglia Massimo Mele Maria Lay Stefania Turrini Anna Muledda Luisa Ledda Cinzia Brau Francesca Salaris Claudia Mura Barbara Tetti Giovanna Zirattu Blessing Onyekpe David Eguakun Lucky Simone Sanna Giusi Ventura Hanane Nasimi Roberto Spanu Benedetta Caocci Antonio Cei Claudia Carta Ambra Zanfretta

con la partecipazione speciale di Giacinto e i piedi di Alessandro Carta