Luna Piena al Parco con Ma... donne

Giunti alle porte dell’estate e in occasione della luna piena del 9 giugno l’Associazione Ma… donne, ha riproposto la seconda edizione della manifestazione di poesia e convivialità dal titolo Luna Piena al Parco.



Patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Sassari, il primo appuntamento, fissato per il 9 giugno scorso ha offerto una serata attesa sin dallo scoroso anno. Organizzata sul Prato Sotto le Stelle, sito nella traversa di via Fancello a Sassari, messo a disposizione dal gentilissimo Tore Sanna, il quale oltre a premurarsi di rasare il prato inglese, ha offerto l’aperitivo a tutti i presenti, ha visto un numeroso pubblico desideroso di condividere.

Il tema della serata, per la poesia ispirata dalla e alla luna piena, in questo primo appuntamento è stato il cibo, il quale ha spinto molti dei presenti, ad una ricerca per una proposta orginale. Non sono manche poesie di autori come Corrado Covoni, autore di Il Quaderno dei Sogni e delle Stelle da cui l’amico Ricardo Mansani ha estrapolato la poesia dal titolo: Ho mangiato una donna in un gelato.



In sassarese sono state presentate poesie di Paolo Galleri dal titolo: Cicraminu, letta da Gianfranco Melis che ci ha proposto anche Troiani, di propria produzione, scritta sulla scia dei ricordi. Si sono aggiunte le poesie di Emil Valdès, dal titolo Daiwing, Oltre Po e Sei Qui, lette da Pinuccio Porcellana. Non sono mancate le poesie dell’autrice Elena Giorgini che ci ha letto Luna e Cena d’amore. Gianni Cossu ha proposto poesie proprie,composte per l’occasione Viviana Tarasconi, invece, ha offerto la poesia Anche questa notte di Gavino Puggioni. E ancora: Teresa Oggiano con Fiore di Luna di Fabio Solinas, Pietro Murgia, Anna Leotta, Alessandro Rossi che hanno letto le poesie di Joumana, Antonio Galanti autore di Gran Cosa, Jacopo Benelli con Amica Luna di Costanzo Pilo.Edmonda Nocera haletto in spagnolo la poesia Noce de el amor insomne di Garcia Lorca.



Non sono mancate le poesie in lingua straniera proposte dalle amiche Maryam e Afsaneh, le quali hanno letto in persiano testi ispirati dal profeta Bahà’u’llah. Tutti i partecipanti hanno aderito simpaticamente all’invito di indossare un capo d’abbigliamento rosso e forniti di candela, quale unica fonte di illuminazione durante le letture, hanno assistito sul prato che ha offerto frescura fino a tardi quando l’accompagnamento musicale dell’amico Pino Sanna ha concluso con Luna di Gianni Togni. Un ringraziamento particolar all’amico Costanzo Pilo che ha curato le riprese.



La Luna, dunque, questo astro che da millenni dona ritmo alla ciclicità del tempo e a cui molti si ispirano, sarà ancora una volta la protagonista del prossimo plenilunio previsto il 7 luglio, quando ci sarà un nuovo incontro che vuole essere occasione di svago e convivialità per tutti coloro che restano in città. Quindi tutti in abito di colore verde per parlare di natura, sul Prato Sotto le Stelle di Tore Sanna, sito nella traversa di via Fancello a partire dalle 21. L'incontro finale, dedicato all'amore, sarà realizzato alla solita ora, nel Giardino Sotto le Stelle di Michele Torre, in via pr.ssa Jolanda, 1. Tutti, dunque in abito bianco e candela per festeggiare la luna piena del 7 agosto.