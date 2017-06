A Cagliari LetteraturaChilometroØ: il primo incontro degli editori sardi con un Festival letterario

«Era importante essere qui – ha sottolineato la presidente Aes, Simonetta Castia – sia per la rilevanza regionale e nazionale dell’appuntamento, sia perché sono state poste le basi per l’incontro tra attori che, a diverso titolo, si occupano di promozione della lettura e della cultura.

La presenza dell’Aes alla nona edizione di Leggendo Metropolitano ha segnato una svolta nella possibilità di stabilire una collaborazione tra gli editori sardi e gli organizzatori dei Festival letterari. Un inedito punto d’incontro che, con la presenza di LetteraturaChilometroØ all’interno della rinomata manifestazione cagliaritana, fa ben sperare in proficue sinergie per il futuro.

Gli editori sardi ora sono più vicini al pubblico dei festival».

Notevole soddisfazione è stata espressa da Saverio Gaeta, direttore artistico del festival: «Sono felicissimo di questa collaborazione con l’Aes perché finalmente, in un grande festival letterario isolano, anche gli editori sardi hanno avuto il loro spazio, cogliendo l’opportunità di esporre e presentare le loro opere ad un pubblico molto vasto. I cagliaritani hanno mostrato di gradire l’iniziativa LetteraturaChilometroØ, che ha segnato l’inizio di un rapporto virtuoso dal quale siamo sicuri nasceranno nuove opportunità di crescita sia per il festival Leggendo Metropolitano che, credo, per l’Aes».

Per un miglioramento del rapporto di collaborazione, secondo la presidente Castia, occorrerebbe perfezionare i meccanismi organizzativi, al fine di favorire una maggiore integrazione tra le diverse anime e le iniziative in programma: «È necessario un impegno da parte di tutti, editori compresi, al fine di dare coesione alle proposte e permettere una più ampia interazione con il pubblico». Insomma, una formula che sappia evolversi verso una direzione di reale compartecipazione sia in termini di programma che di visibilità.