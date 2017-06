Just Cavalli Porto Rotondo un angolo di firme nell’affascinante Piazzetta Paguro di Porto Rotondo

Jc Porto Rotondo un angolo di firme nell’affascinante Piazzetta Paguro vista marina di Porto Rotondo.





Jc Porto Rotondo è una boutique dove potrete trovare le collezioni primavera estate di una selezionata scelta di notevoli brand d'abbigliamento tra cui:

lo stile ben definito di Just Cavalli, l’eleganza di Patrizia Pepe, la quotidianità metropolitana di Caractere e la linea giovane della collezione Blugirl disegnata da Anna Molinari, Blue Girl Folies.





Durante la stagione estiva non perdetevi le sfilate organizzate dalla boutique per scoprire nuovi abbinamenti e per non perdervi le occasioni di fine stagione.





Seguite le pagine social:

facebook.com/jcportorotondo

instagram.com/jcportorotondo