Tappa a Cagliari per Cosmofarma Exhibition che continua il tour nelle principali Regioni Italiane

Grazie a questa iniziativa, Cosmofarma si avvicina ai farmacisti e alle associazioni di categoria locali, per continuare ad analizzare, anche dopo la conclusione della 21a edizione, il futuro del settore e le nuove regolamentazioni per individuare nuove opportunità di sviluppo del business.

I due appuntamenti in Calabria e Friuli Venezia Giulia, organizzati prima della manifestazione di maggio, hanno coinvolto oltre 450 farmacisti, anticipando il successo di Cosmofarma Exhibition 2017, che a Bologna ha coinvolto oltre 400 espositori, più di 1000 marchi e ha visto la partecipazione di oltre 32.000 visitatori.





“Integratori alimentari e prevenzione: quali opportunità per la farmacia?” sarà il tema degli incontri di Cagliari, alla presenza di Federfarma.

La popolazione italiana dimostra in generale una sempre maggiore attenzione ad un corretto stile di vita e ad abitudini alimentari più sane, cercando in questo modo di prevenire o controllare i fattori di rischio di eventuali patologie. Gli integratori alimentari stanno svolgendo un ruolo chiave per la prevenzione: il mercato in Italia ha un valore di 2,66 miliardi di euro, e il canale principale di vendita è la farmacia.





Cosmofarma Exhibition vuole quindi stimolare il farmacista ad una conoscenza più approfondita del mondo degli integratori, per questo coinvolge a Cagliari esperti del settore. Durante la mattinata, Giorgio Colombo di S.A.V.E. – Studi Analisi Valutazioni Economiche S.r.l. analizzerà l’utilizzo degli integratori alimentari e il loro impatto economico sul “sistema salute”, mentre Giorgio Cenciarelli di QuintilesIMS punterà i riflettori sull’importanza del comparto nel bilancio della farmacia. Isabella Cecchini di GFK presenzierà un intervento sul bisogno di informazioni del consumatore e sulle necessità conseguenti di formazione per il farmacista. Seguiranno gli interventi di Andrea Poli di Nutrition Foundation of Italy sull’insorgenza delle patologie “over 50”, quindi Lorenzo Nejrotti di Difa Cooper parlerà di integrazione per la fotoprotezione. Le novità del digitale in farmacia per la gestione del prodotto, la formazione del team e la fidelizzazione del cliente saranno oggetto dell’intervento di Francesco Trecate di BD Rowa , mentre Marzio Salvagnin di Laboratorio della Farmacia tornerà a parlare della formazione del farmacista per proporre meglio i propri prodotti e quindi incrementare il business.





Nel pomeriggio, Riccardo De Giusti di Sandoz presenterà un intervento avente come focus l’integrazione con probiotici ed i suoi benefici. Spazio quindi ad una tavola rotonda sul tema dell’importanza del rapporto tra medico, farmacista e paziente per una migliore azione di prevenzione delle patologie, con la moderazione di Alessandro Santoro, giornalista professionista , e la partecipazione, tra gli altri, di aziende come Corman e HTN.

Seguirà la presentazione di Giuseppe Mineo, fondatore di Pharmap , su presente e futuro del digitale in farmacia.





Si parlerà quindi della proposta di Federfarma per il Cup privato con Alessandro Pistocchi di BIM Farma e Daniele D’Angelo di Promofarma .