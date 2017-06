Yumè Nippon Restaurant - l'emozione di un angolo di Giappone ad Olbia

Da Yumè Nippon Restaurant ad Olbia, si vive l’emozione di un angolo di Giappone, sushi e sashimi regalano gioie alla vista e al palato, un vero e proprio stile di vita da conoscere e apprezzare anche distanti migliaia di chilometri dal paese del Sol Levante.

Un’oasi dove è un piacere gustare i piatti celebri che hanno fatto la storia di questa cucina.

Specialità cotte come il riso e i noodles, la Tempura leggera e croccante con pesce o verdura fritta, o il Teppanyaki: manzo, pollo e pesce cotti alla piastra.

Pesce e materie prime di altissima qualità uniti ad oltre vent’anni di esperienza nella ristorazione.

Yumé Nippon Restaurant è il luogo ideale per pranzi e cene di eccellente qualità, in un ambiente assolutamente raffinato ed unico.

Esclusività, artigianalità e freschezza dei prodotti, insieme a qualità e convenienza, fanno del Yumé Nippon Restaurant un luogo unico per trascorrere piacevoli ore in compagnia, gustando deliziosi piatti della tradizione giapponese, con pesce fresco, proveniente dal mare della Sardegna.

Yumé Nippon Restaurant propone ricette della cucina giapponese, sposandosi benissimo con le tipologie di pesce presenti in Italia, in un ambiente intimo e caldo.

Una vasta gamma di piatti di altissima qualità, da gustare in abbinamento a vini pregiati e birre di marca esclusiva.

Sarete accolti in spazi pensati, progettati e realizzati con una cura infinita per i dettagli e per gli ingredienti che, con sapienti mani da esperti, sono offerti agli ospiti del ristorante.

L'atmosfera, essenziale ed elegante, sarà il valore aggiunto alle pietanze, che lasceranno senza fiato tutti gli ospiti, per il gusto e la presentazione.



Yumè Nippon Restaurant si trova a Olbia in Via Vittorio Veneto,7.

Per info & prenotazioni 0789 22912