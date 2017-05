MsBFringe 2017: giovani talenti del jazz, blues, elettronica e rap al Festival Musica sulle Bocche

Il palcoscenico di Musica sulle Bocche , festival jazz di rilevanza internazionale, si apre alla creatività dei giovani talenti, che li porta spesso a raggiungere risultati eccellenti sul piano artistico, ma non sempre a ricevere un ascolto attento e qualificato, soprattutto se si percorrono scelte volte alla ricerca e sperimentazione di confluenza tra generi musicali diversi. Il festival diretto da Enzo Favata, musicista da sempre aperto alle sperimentazioni, intende offrire uno spazio proprio a quegli artisti che con coraggio e tenacia portano avanti progetti musicali innovativi e originali.

Per partecipare si deve inviare una breve scheda di presentazione e un massimo di 3 file audio (file MP3 o link su piattaforme web) a info@musicasullebocche.it entro il 20 luglio.

I generi vanno dal jazz, al blues, al rap, hip hop e alla musica elettronica, ma non in modo esclusivo.L'importante è avere delle idee originali e un progetto "live".La partecipazione è gratuita. La selezione avverrà con il metodo "blindfold": chi ascolta ha a disposizione solo il file audio, senza i nomi degli artisti e altre informazioni supplementari, in modo da valutare solo sulla base della qualità del progetto musicale.Entro il 31 luglio sarà pubblicata la selezione dei 4 progetti che saranno presentati al pubblico e alla stampa nella serata finale del Festival Musica sulle Bocche a Santa Teresa Gallura il 3 settembre (Piazza Santa Lucia, ore 21.00, ingresso libero). L'organizzazione del Festival inserirà i progetti selezionati in tutti i canali di comunicazione e metterà a disposizione degli artisti tutta la strumentazione tecnica necessaria per il live.Per informazioni: info@musicasullebocche.it tel. 344 0699882 www.musicasullebocche.it (nella foto Andrea Pilloni, artista selezionato nell'edizione 2016 - foto di Giulio Capobianco)