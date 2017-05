Lingua sarda: torna a Sassari il Corso di alta formazione

Superate le selezioni, i corsisti affronteranno cinquanta ore di formazione generale, più venti ore di indirizzo specialistico a scelta tra curriculum didattico per gli insegnanti, curriculum per operatore di sportello linguistico e curriculum inerente la comunicazione e il giornalismo in sardo, utile a fornire gli strumenti linguistici ad aspiranti comunicatori e a giornalisti di carta stampata, web e radiotelevisivi.

Ritorna a Sassari il Corso di alta formazione in lingua e cultura sarda destinato alla preparazione di operatori linguistico-culturali, insegnanti, traduttori, animatori, comunicatori e giornalisti. Il progetto, organizzato dall’Istituto Camillo Bellieni con un parziale contributo della Regione Sardegna, apre le iscrizioni a laureati in discipline umanistiche e della comunicazione e ai lavoratori del settore.

Un settore quest’ultimo che sta conoscendo un periodo di particolare vivacità, anche alla luce dell’introduzione della lingua sarda nel palinsesto Rai in seguito alla convenzione con Regione e Governo nazionale. Alle lezioni seguiranno trenta ore di tirocinio per tutti gli indirizzi.

L’obiettivo è quello di formare professionisti nel settore linguistico culturale relazionale, che siano ottimi conoscitori della materia ma anche bravi comunicatori. «Per tutto questo occorrono persone competenti – spiega Michele Pinna, direttore scientifico del Bellieni –, in grado di padroneggiare i contenuti e le tecniche per trasmetterli. Il nostro corso di alta formazione è pensato per rispondere a queste esigenze unendo le qualità degli insegnamenti in aula alle fondamentali esperienze pratiche sul campo».

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati e di provata esperienza come Michele Pinna, Maria Doloretta Lai, Daniela Masia Urgu, Salvatore Taras e Stefano Alberto Tedde, ai quali si aggiungeranno via via le testimonianze di specialisti ed esperti altamente rappresentativi dei settori di indirizzo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 079/230268 dalle 10 alle 13 o scrivere a istitutobellieni@gmail.com.