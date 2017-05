Fattoria delle Arti: estate 2017

Vi abbiamo recentemente parlato della Fattoria delle Arti. Un luogo magico dove poter vivere esperienze uniche.

Ora vi raccontiamo la proposta della Fattoria delle Arti per l'estate 2017!

Intanto vi ricordiamo che ci sono ben due strutture operative:

La Fattoria delle Arti che si occupa di benessere e organizza LABORATORI-ESCURSIONI di BENESSERE E SALUTE con YOGA (acro e antigravità), TAI-CHI, MEDICINA CINESE, CAMMINATA NORDIC WALKING, e VISITE AI SITI ARCHEOLOGICI, condotte da guide iscritte all’albo.

E poi potrete trovare il Parco Avventure Circensi

Un Parco Avventure unico in Italia per pluridisciplinarità e accoglienza, dotato di Piscine scavate in un bosco di carrubi e ulivi, che offre diverse attività: ACROBATICA AEREA, TUFFI, ARRAMPICATA SU PARETE, VOLO IN TELEFERICA, FUNAMBOLISMO.

Con il Parco Avventure cooperano alcune delle migliori scuole e strutture per escursioni nel sud della Sardegna: USCITE IN BARCA CON IMMERSIONI, SURF-WINDSURF-KITESURF- KAYAK-MOUNTAI BIKA-DIVING- EQUITAZIONE.