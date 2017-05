Teulada: al ballo dello scapolo l'amore è nell'aria

Sono circa le 8:55 del mattino. Arrivo in redazione, accendo il computer, butto giacca e borsa nel solito angolo. Eccomi davanti allo schermo, i soliti gesti, meccanici: il pensiero di un caffè caldo per potenziare l'effetto della caffeina di un'ora prima, l'accesso alle mail, l'apertura delle agenzie.



Mi illumino di curiosità solo quando mi compare una foto pubblicata da Ansa Sardegna . Un uomo in abito tradizionale sardo in ginocchio davanti alla sua compagna di gruppo, di ballo, di vita.

"Al ballo dello scapolo proposta nuziale - Tomas si inginocchia e Rossella dice Si" . Leggo velocemente il pezzo, ma intanto già sto fantasticando sullo stupore e l'emozione che avranno colpito questa giovane ragazza. E penso: oh si, viva l'amore, anche quello esibito, quello tremendamente romantico, quello più dolce di una Ricola al miele, quello che avrà lasciato il pubblico con il fiato sospeso, sconcertato e affascinato.



La location è Teulada . Si, Fedez, la tua proposta a Chiara Ferragni dal palco dell'Arena di Verona è stata mitica. Ma guarda che qui non è mancato nessun elemento. C'era la musica, l'astuccio con l'anello, un pretendente in ginocchio emozionato e pieno di sentimento. E soprattutto c'era il Si!



Oh vi prego, risparmiatemi il vostro cinismo da tastiera e godetevi qualche immagine positiva. Non siete più intelligenti se storcete il naso e commentate che avete i conati. Dai su sorridete che non vi crede nessuno quando spacciate il vostro interesse sulla rete solo per importanti temi sull'ambiente e sulla società. Se così fosse, controllatevi il polso.



Io ho perfino dimenticato il caffè e brinderei volentieri all'amore di questa bella coppia. Così mi hanno insegnato, l'amore si festeggia, anche oggi che corre veloce sullo schermo del mio computer e su quello del vostro. Auguri Fedez e Chiara! Auguri Rossella e Tomas! Buona Vita!

Il titolo è:. Leggo velocemente il pezzo, ma intanto già sto fantasticando sullo stupore e l'emozione che avranno colpito questa giovane ragazza. E penso: oh si, viva l'amore, anche quello esibito, quello tremendamente romantico, quello più dolce di una Ricola al miele, quello che avrà lasciato il pubblico con il fiato sospeso, sconcertato e affascinato.. Si, Fedez, la tua proposta a Chiara Ferragni dal palco dell'Arena di Verona è stata mitica. Ma guarda che qui non è mancato nessun elemento. C'era la musica, l'astuccio con l'anello, un pretendente in ginocchio emozionato e pieno di sentimento.Oh vi prego, risparmiatemi il vostro cinismo da tastiera e godetevi qualche immagine positiva. Non siete più intelligenti se storcete il naso e commentate che avete i conati. Dai su sorridete che non vi crede nessuno quando spacciate il vostro interesse sulla rete solo per importanti temi sull'ambiente e sulla società. Se così fosse, controllatevi il polso.Io ho perfino dimenticato il caffè e brinderei volentieri all'amore di questa bella coppia. Così mi hanno insegnato, l'amore si festeggia, anche oggi che corre veloce sullo schermo del mio computer e su quello del vostro.