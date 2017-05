Budoni Summer Camp 2017 - Migliora la tua tecnica calcistica divertendoti

Il “BUDONI SUMMER CAMP” rappresenta una vacanza all’ insegna dello sport, del divertimento, della vita di gruppo e del relax collettivo, basata sulla disciplina ed il rispetto reciproco. Sarà un modo per approfondire, la conoscenza quanto la tecnica calcistica, attraverso un programma di esercizi che riguardano i diversi ruoli dei giocatori in campo, ma anche un’ occasione per socializzare e coltivare nuove amicizie.

DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

Il “Budoni Summer Camp 2017” avrà inizio il giorno 19 Giugno e si concluderà il 1° Settembre.

L’orario settimanale previsto è dal lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e festivi), dalle 8:30 alle 18:00.

Il Camp è aperto a tutti i bambini tra i 9 e i 15 anni di età.

Le attività si svolgeranno nella suggestiva località Porto Ottiolu e precisamente nei campi da calcetto e tennis situati all’ingresso principale del borgo, ma si estenderanno anche nella splendida spiaggia di Budoni e talvolta in piscina, sia per esercitazioni specifiche che per piacevoli momenti di relax e divertimento di gruppo.