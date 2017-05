L'Alculiciu - tradizione gallurese tra frutteti uliveti vigneti e colline a pochi km da San Teodoro

Il Punto di Ristoro Alculiciu: l’Arco del Giglio Selvatico è gestito da una famiglia la cui priorità è far sentire i propri ospiti a casa.

E’ situato in località Lu Lioni, a San Teodoro, sulla strada provinciale 110 per Padru al Km 1,5 e dista dal centro del paese circa 4 km.

Una struttura immersa nel verde tra frutteti, uliveti, vigneti e colline che si affacciano sul meraviglioso litorale teodorino.

L’Alculiciu nasce nel 1999 da una passione per la cucina sarda; la maggior parte dei prodotti che presentano a tavola sono di loro produzione come, il vino, l’olio, le verdure, ma uno dei punti forti è la pasta fresca: il pane, i ravioli, gli gnocchetti sardi, la zuppa gallurese, le seadas, li ruioli e dolci tipici sardi sono creati da mani esperte che ogni giorno impastano, per far assaporare ai turisti e non solo, cibi genuini e sapori autentici di una volta.