Igers Sardegna in Ogliastra alla scoperta della Rete Sardegna Produce Verde

Mettete insieme un team curioso di Igers Sardegna , per l'occasione tutto al femminile, alcune buone pratiche green, una sferzata di primavera e shakerate tutto nello scrigno magico dell'Ogliastra, nella Sardegna orientale. Il risultato è una storia di incontri che s'intrecciano fra trame colorate, sapori autentici e gesti di rispetto per il mondo.

Santa Maria Navarrese

Destinazione, una delle tante belle finestre di Baunei sul mare.

La Sardegna che corre accanto al lungo nastro nero e sinuoso che ci collega alla nostra meta, è un carosello di colori. Il giallo delle ginestre selvatiche si alterna ai campi bianchi di asfodeli e ai fichi d'india verdi che si arrampicano sui graniti mentre il vento dirige una colonna sonora di lievi scampanellii. Forse è proprio un quadro in movimento come questo, prezioso e fragile, che ha ispirato il progetto Rete Sardegna Produce Verde, tante piccole realtà che insieme diventano una forza promuovendo l'uso di prodotti naturali e pratiche di rispetto ambientale. La sostenibilità è nell'attenzione e cura delle piccole cose e ben lo sanno al Nascar Hotel dove le sorelle Porcu, ci accolgono nell'abbraccio genuino dei loro occhi che guizzano entusiasmo.

Qui inizia un'esperienza sensoriale unica che parte dai delicati profumi del giardino fiorito per avvolgerci in un massaggio rilassante realizzato da mani sapienti con l'olio d'oliva di Natùa che sprigiona essenza di arancio e geranio. In quest'oasi di pace non resta che abbandonarsi e lasciar andare i pensieri.

L'ospitalità è uno stato d'animo che fluisce nei racconti di una dinastia di donne forti e fantasiose che lasciano il segno del loro carattere in tutto ciò che ci circonda. Forse, ascoltando attentamente, potrebbero essere proprio le pietre del Nascar a sussurrare la storia e le vicissitudini che lo hanno visto protagonista per oltre due secoli. E se l'accoglienza è un dono che pulsa nelle vene, l'attenzione per l'ospite è un piacere ricercato che si concretizza in quella coccola in più che è il dettaglio: un menù che si veste di tessuti preziosi come il broccato o l'orbace, l'acqua degli angeli al mirto di Iliana per detergere il corpo, il dono di piccole Spugne Vegetali create a Samassi. Poi ci sono i deliziosi sacchetti della collezione ospitalità realizzati con materiali naturali e tinte vegetali e altri piccoli oggetti che nascono nel laboratorio artigianale Téssere di Baunei in cui si rielaborano al telaio le trame di abiti vecchi dando loro una vita nuova. Tutto tende a raccontare gesti d'amore accurati.





Ora so perché la longevità è tipica della terra d'Ogliastra, perché qui si vive bene, mangiando sano e respirando aria buona. E se questo non basta a convincervi incamminatevi verso il mare al cospetto di antiche rocce imponenti come la guglia di Pedra Longa affacciata su un mosaico di azzurri che richiamano stupore. Una volta lì respirate il senso del tempo tra le rughe degli alberi secolari che si arrampicano verso il cielo.





La natura ha impiegato milioni di anni per elaborare quest'opera d'arte. Se si trovasse dentro un museo avremo cura di rispettarla e custodirla a dovere. Invece possiamo ammirarla liberamente. Ecco una ragione in più perché monumenti naturali come Perda Longa siano tutelati. Lo si può fare insieme partendo da piccoli gesti attenti come quelli che ci suggerisce Rete Sardegna Produce Verde.